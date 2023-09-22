Берлин не торопится становиться городом без автомобилей

"Всемирный день без автомобиля" проводится 22 сентября. Жители многих европейских мегаполисов не садятся за руль, а отправляются по делам и на прогулки пешком, на велосипеде, общественном транспорте. Но в Берлине даже в этот день наблюдается большой поток машин.

Берлин считается одной из самых экологически чистых столиц Европы. Тому способствовало обустройство зон для пешеходов, расширение велосипедной инфраструктуры и развитие сети общественного транспорта.

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Но воплощение в жизнь концепции "города без автомобиля", которое успешно шло в последние годы, вдруг затормозилось.

Эксперты напоминают: Германия - страна одних из крупнейших в мире автопроизводителей. И их давление на нынешнее консервативное правительство велико.

Рагнхильд Серенсен, НПО "Меняющиеся города":

"Я не питаю никаких надежд относительно этого законодательного периода. Христианско-демократический союз предлагает пересмотреть берлинский Закон о мобильности.По сути, хотят вычеркнуть все__преимущества экологически устойчивой транспортной системы. Все они устраняются в пользу автомобилей в городе".

Власти Берлина пытались снизить поток автомобилей в столичном регионе. Но их усилия сошли на нет после победы ХДС на февральских выборах, считают аналитики.

В зоны, которые были объявлены свободными от авто, например, на участок улицы Фридрихштрассе, машины вернулись.

Строительство новых велодорог отложено на неопределённый срок.

Йоханнес Крафт, член Палаты депутатов Берлина от ХДС:

"К сожалению, в Берлине есть несколько районов, которые в недостаточной мере обслуживаются общественным транспортом. Есть ещё службы по доставке, уборке или присмотру за детьми. И их сотрудники вынуждены пользоваться автомобилями. Это нужно учитывать. Надо сделать так, чтобы все виды транспорта могли использоваться. Именно это мы и пытались сделать в поправках к закону о мобильности".

Даже сегодня - во "Всемирный день без автомобиля" - в Берлине наблюдается большой поток циркулирующих машин.

Акция с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха проводится во многих мегаполисах по всей Европы.

Жители Брюсселя, Амстердама, Лиссабона, Парижа и Копенгагена на сутки отказываются садиться за руль и отправляются по делам и на прогулки пешком, на велосипеде или общественном транспорте.