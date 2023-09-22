Бутерброды на шоссе: в Германии ищут серийного хулигана

Хулиганство, акционизм или отчаянные попытки избавиться от невкусной еды, не обидев того, кто её приготовил? Деревни на северо-западе Германии уже несколько месяцев страдают от "загрязнения" бутербродами.

Вот уже полгода, как на шоссе B184 вблизи немецкого города Магдебурга, столицы земли Саксония-Анхальт, повторяется любопытный инцидент.

РЕКЛАМА

С пугающей регулярностью на обочине дороги появляются бутерброды, выброшенные, по всей видимости, одним и тем же неизвестным водителем. По крайней мере у свидетелей этого странного явления не возникает сомнений в том, что так называемый "метатель бутербродов" – один и тот же человек.

Любимый фастфуд немцев, завёрнутый в фольгу, можно обнаружить между деревнями Кенигсборн и Хейротсберге. Местные СМИ сообщают, что иногда это сэндвичи с сыром, иногда в них заботливо кладут салями или колбасу.

Бутерброды – нетронутые или надкусанные – также находили на частной территории, в садах, возле домов, что вызвало негодование жителей. "Злоумышленник" как правило действует в будние дни рано утром, из чего можно сделать вывод, что он или она делает это по пути на работу.

Хольгер Беккер, 59-летний председатель футбольного клуба Хейротсберге, рассказал журналу Bild, что снеки часто оказываются на поле, добавляя работы волонтёрам, которым приходится их убирать перед матчами.

"Мы все делаем здесь на добровольных началах и сами поддерживаем футбольное поле в порядке, – сетует он. – такое поведение нас очень раздражает".

В то время как некоторые люди явно разочарованы скоплением пищевого мусора, другие пытаются раскрыть дело "метателя бутербродов". Эксперты высказывают свое мнение о том, зачем кому-то это нужно.

Проблемы с коммуникацией?

Психолог Анке Прехт считает, что возможно, бутерброд для водителя приготовил кто-то из близких, но на самом деле он их не переносит. По какой-то причине (нежелание идти на конфликт, боязнь обидеть?) он не решился сказать, что предпочитает сосиски или салат, и теперь вынужден жить с последствиями этого недоразумения.

Но местные по-прежнему недоумевают. Bild приводит слова одного из жителей Кенигсборна Томаса Вилька: "Почему не положить этому конец, если на самом деле бутерброды ты не любишь, а в тебя их впихивают насильно?"

Наказуемое деяние

В земле Саксония-Анхальт выброс мусора из движущегося автомобиля фактически является правонарушением. А значит, если "метатель бутербродов" будет найден, ему предстоит не только объясняться перед рассерженной толпой, но и заплатить штраф в размере до 400 евро.