Город, "свободный" от автомобилей: разорение бизнеса или новые возможности?

By Geraldine Herbert

Личный транспорт постепенно вытесняется с улиц европейских городов, несмотря на опасения малого бизнеса. В ряде муниципалитетов, считающихся передовыми с точки зрения "зелёного" перехода, утверждают, что растущие потоки пешеходов только на руку владельцам магазинов.

От Мадрида до Хельсинки – список европейских городов Европы, в которых реализуются инициативы по отказу от использования автомобилей, постоянно расширяется.

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В связи с растущим беспокойством по поводу климатического кризиса местные власти надеются, что вытеснение машин из центров городов и всё более ограничительная политика поможет снизить уровень загрязнения воздуха и шума.

Но не все довольны "зелёной" повесткой муниципалитетов. Полюбившаяся британским властям идея микрорайонов с низким уровнем трафика привела к общественному противостоянию в Оксфорде.

Протестующие против т. н. "15-минутного города" шаговой (или велосипедной) доступности обвинили совет графства в том, что он ведёт войну против автомобилистов и наносит ущерб малому бизнесу, ограничивая доступ покупателей.

Введение подобных "районов с низкой интенсивностью движения" встретило значительное сопротивление и в других британских регионах.

Как Европа снижает "автомобильную зависимость"

Среди инициатив, которые реализуются по всей Европе, – увеличение стоимости парковки или даже ликвидация парковочных мест, ограничение использования машин в определённых районах или на определённых улицах.

К 2030 году в Барселоне появятся несколько "суперкварталов" с полной реорганизацией движения и общественных пространств. Ездить по основным дорогам в этих блоках смогут только местные жители, специальные службы и пикапы с товарами.

Скорость ограничат до 10 км/ч, что, как считается, сделает уличное пространство более безопасным для пешеходов и велосипедистов.

В Берлине активисты вынашивают амбициозные планы по запрету движения автомобилей на территории площадью 88 кв. км., окружённой сетью железных дорог S-Bahn. В случае реализации проекта немецкая столица обзаведётся крупнейшей в мире городской зоной, свободной от автомобилей.

Несмотря на аргументы, связанные с безопасностью, улучшением качества воздуха и снижением выбросов, многие представители бизнеса выступают против любых планов по созданию неудобств для водителей, опасаясь, что это скажется на их доходах.

На это им отвечают, что связь между возможностью добраться на машине до бутика и объёмом продаж зачастую переоценена. Статистика показывает, что сокращение числа покупателей-автомобилистов компенсируется значительным увеличением числа тех, кто приходит делать покупки пешком, приезжает на велосипеде или общественном транспорте.

Пешеходы приносят доходы

Исследование, проведенное в 2016 году в более чем 100 городах, показало, что на пешеходных улицах больше прохожих, что приводит к росту посещаемости магазинов примерно на 49%.

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Для центральных улиц и городских центров, столкнувшихся с проблемой сокращения числа клиентов и жёсткой конкуренцией со стороны интернет-магазинов, потоки пешеходов представляют новые возможности для оживления городской экономики.

Исследование, проведённое в 2019 году в зоне с низким уровнем выбросов Madrid Central, выявило, что в рождественский период объём продаж увеличился по сравнению с предыдущим годом. Аналогичным образом в Осло, где с 2016 года значительно сократилось автомобильное движение в центре города, не было отмечено снижения числа покупателей или осязаемых убытков.

Визуализация барселонского комплекса Comte Borrell в районе Эшампле. Ajuntament de Barcelona

Данные из Копенгагена о взаимосвязи между выручкой магазинов и видом транспорта, используемого для совершения покупок, свидетельствуют о том, что клиенты на велосипедах совершают покупки чаще и тратят в целом больше, чем автомобилисты.

Манна для девелоперов

Как показывают исследования в разных странах, наличие парковочного места в пункте назначения определяет вид транспорта, т.е. решение взять машину или спуститься в метро, но не ставит под сомнение саму необходимость покупки. Поэтому сокращение количества парковочных мест не оказывает негативного влияния на торговлю.

Устранение или ограничение количества автомобилей в городе повышает качество жизни, что, в свою очередь, приводит к росту стоимости земли и квадратного метра жилплощади. Многочисленные данные демонстрируют, что уменьшение количества автомобилей на улицах приводит к росту стоимости коммерческой и жилой недвижимости.

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В рейтинге "Глобальный индекс качества жизни", составляемом журналом Economist, города оцениваются по уровню комфортности, и такие "освободившиеся" от автомобилей города, как Вена и Копенгаген, занимают в нем верхние строчки.

К 2050 году более двух третей людей будут жить в городах, поэтому политика в области урбанистики имеет также решающее значение для достижения климатических целей.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что меры по "освобождению" жилых районов от автомобилей создают более удобные для жизни городские пространства, не лишают доходов владельцев торговых точек, но в то же время делают жильё менее доступным.