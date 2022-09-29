Умный город: как заставить жителей заглушить мотор и начать ходить пешком

Пандемия COVID-19 изменила поведение жителей больших городов, политики и градостроители стали уделять особое внимание созданию благоприятных условий для того, чтобы люди проводили больше времени вне дома.

"Люди устали от существования в четырёх стенах, стало ясно, что среди главных потребностей городского населения – комфортная городская среда", – говорит Euronews Next Ричард Ламберт, директор лондонского аналитического центра по изучению городского транспорта Fare City.

"Всё громче звучат призывы продлить самые удачные проекты времён локдауна по использованию городского пространства, а также решить проблемы с неравным доступом горожан к зелёным массивам, а также объектам и территориям, созданным для приятного времяпрепровождения", – добавил эксперт.

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА

Ещё до начала пандемии во всём мире обсуждались проекты умных, экологичных и устойчивых к климатическим изменениям городов, многие идеи, особенно в сфере транспорта, уже претворялись в жизнь.

На города приходится 70% мировых выбросов парниковых газов, при этом доля транспорта составляет 21%. Поощрение поездок на велосипеде, а также пеших прогулок поможет значительно сократить выбросы. Это самый короткий путь к обезуглероживанию транспорта и переходу к новой мобильности.

По мнению Ламберта, это позволит сделать наши города более пригодными для жизни, если брать во внимание такие факторы, как климатические изменения и ожидаемый рост городского населения во всём мире.

Среди 12 тенденций, которые будут определять будущее городов, по прогнозам компании Deloitte, по крайней мере четыре описывают усилия, направленные на то, чтобы городская среда стала более удобной для перемещений пешком за счёт создания зелёных зон, поощрения здорового образа жизни, внедрения умных систем мобильности и создания кварталов, согласно концепции 15-минутного города, когда за четверть часа можно добраться до всего необходимого.

Есть множество примеров того, как мегаполисы поощряют жителей больше ходить пешком, не жалея денег на амбициозные проекты. Одна из историй успеха – кварталы Superblock в Барселоне. Сейчас в каталонской столице создали уже 9 таких островков тишины, где практически полностью запрещено движение транспорта. Вместо шума и выхлопов – беговые дорожки и зелёные насаждения. По словам Ламберта, это отличный пример того, как городское пространство переходит от автомобилей к людям, живущих в многофункциональных районах, где всё есть.

"Суперблок", площадь Рокафорт. Городской совет Барселоны

УРБАНИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Ограничения выборов в атмосферу недостаточно для того, чтобы превратить центры наших городов в рай для пешеходов. Эксперты подчёркивают, что переход на новую мобильность должен сопровождаться позитивными социальными изменениями, улучшать качество жизни.

Ричард Ламберт, Fare City: "Улицы и городские пространства должны быть одинаково доступны для людей всех возрастов, полов, национальностей, людей разных физических особенностей и разного экономического положения, а без удобных транспортно-пересадочных узлов, горожанам будет нелегко отказаться от личного транспорта".

И последнее, но не менее важное: у людей должно возникнуть желание ходить пешком! Новая инфраструктура должна разрабатываться с учётом таких факторов, как эстетичность, безопасность, эффективность с точки зрения борьбы с шумовым загрязнением или защиты от высоких температур летом.

В Англии недалеко от Кембриджа разработали схему активной мобильности, которая существенно улучшила жизнь местным жителям, а также изменила ландшафт. Проект Waterbeach свяжет близлежащие деревни с предприятиями в пригородах и центром Кембриджа благодаря сети пешеходных дорожек и разветвлённой устойчивой транспортной инфраструктуре.

"Существует множество способов уберечь молодых людей от покупки машины или хотя бы сделать так, чтобы они не впадали в зависимость от личного транспортного средства. От привычки ездить на автомобиле сложнее избавиться в более позднем возрасте, поэтому необходимо инвестировать в инфраструктуру, экспериментировать и менять правила землепользования, чтобы способствовать развитию новой мобильности", – говорит Euronews Next Стина Хокби, ассоциированный партнер студии архитектуры и городского дизайна Fletcher Priest Architects.

"Пешеходная инфраструктура играет здесь ключевую роль, помогает выбрать более экологичный вид транспорта вместо автомобиля", – поясняет эксперт.

Проект призван помочь местным жителям вести более здоровый образ жизни, схема активной мобильности включает в себя спортивные сооружения, велосипедные дорожки и игровые площадки. На территории Waterbeach высадят 17 000 деревьев.

Проект Waterbeach. Urban & Civic Fletcher Priest Architects

ВСЕ В ВЫИГРЫШЕ?

Помимо очевидной пользы для здоровья, активная мобильность также приносят огромные дивиденды экономике городов. Исследования показывают, что улучшение городской среды создаёт рабочие места и помогает экономить средства, направленные в сферу здравоохранения.

Ричард Ламберт, Fare City: "Люди, которые ходят пешком и ездят на велосипеде, больше тратят в магазинах, чем те, кто проезжает на машине. Кроме того, доказано, что стоимость недвижимости увеличивается, если местность вокруг становятся более удобной для прогулок. Хотя это может создать проблемы с равным доступом к покупке жилья".

Это связано с тем, что в районах с менее интенсивным движением транспорта с большей вероятностью будут развиваться социальные связи, а от этого будет зависеть ощущения комфорта и благополучия.

Что наиболее важно, схемы активной мобильности помогают использовать городское пространство для социальной интеграции и борьбы с неравенством.

Ричард Ламберт, Fare City: "Очевидно, что ходить пешком или ездить на велосипеде почти ничего не стоит. Важно добиться такого результата, при котором крутить педали или перейти на шаг могли все жители города, а не только те, кто уже вовлечены в эти виды мобильности".