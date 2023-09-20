Правые у власти: велосипеды вытесняют с улиц городов?

By Cèsar Sempere

На смену левым во многих местных органах власти в Испании пришли консерваторы. Некоторые жители Эльче, в автономном сообществе Валенсия, возмущены тем, что, по их мнению, новые власти больше озабочены комфортом автомобилистов, а развитие велодорожек – больше не их приоритет.

Улицы города наводнили велосипедисты – именно так граждане ответили на решение убрать три велодорожки, о котором объявило новое консервативное правительство, сформированное Народной партией (PP) и ультраправой Vox.

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В Эльче, третьем по численности населения городе автономного сообщества Валенсия, сотни жителей крутили педали в знак протеста против неоднозначного решения городских властей.

Похоже, что всё было напрасно. Спустя 2 месяца этот участок веломаршрута длиной 1 км исчез с карты.

Euronews удалось побывать на месте за несколько дней до ликвидации дорожки и поговорить с велосипедистами, которые ежедневно пользовались ей.

"Я не раз попадала в аварию на проезжей части. Уверяю вас: когда уберут велосипедные дорожки, я больше не буду ездить по городу на велосипеде, это просто опасно", – говорит Мануэла Кампелло.

Представители Народной партии утверждают, что не против велодорожек, но в некоторых случаях их расположение выбрано неудачно, по их мнению, это мешает дорожному движению.

Эту позицию разделяет ассоциация торговцев центрального рынка:

"Под велосипедные дорожки забирают полосы движения, парковаться тоже негде, это проблема. Они необходимы, без этого невозможно представить современный город, нужно лишь разработать правильные маршруты", – полагает президент организации Кармен Аларкон.

Но дело не только в безопасности или плохом расположении. Муниципалитет получил финансирование ЕС на строительство велодорожек в рамках более крупного проекта по созданию зон с низким уровнем выбросов.

"Политика PP и Vox в области мобильности противоречит европейским и испанским нормам, – утверждает Эстер Диес из фракции Compromís в парламенте Валенсии. – Мы должны помнить, что Эльче получил около 15 млн из фондов ЕС, теперь эти средства окажутся под угрозой, если зона с низким уровнем выбросов не будет создана. Деньги выделялись на улучшение качества воздуха в городе".

Новые власти отказались от комментариев, но объявили о строительстве подземных парковок в центре города.

Аналогичные решения были приняты и в других региональных столицах, таких как Пальма-де-Майорка или Вальядолид, где на выборах победила коалиция традиционных правых и партии Vox.