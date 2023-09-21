Транспорт по вызову: автобус приедет, когда нужен пассажиру

By Jaime Velazquez

В малонаселенных пунктах Испании общественный транспорт следует резервировать. Он приедет, чтобы отвезти человека по нужному маршруту, избегая лишних остановок. Это комфортно и полезно для окружающей среды.

Автобус по вызову

В центральном регионе Испании Кастилия-Леон, одном из самых малонаселенных в Европе, доступ к услугам первой необходимости может быть проблемой. Хосефа Фернандес зарезервировала поездку на автобусе из Оливарес-де-Дуэро, чтобы проехать 25 км до ближайшего медцентра. Ни один регулярный маршрут не связывает ее деревню с населением в 300 человек с главным городом района. Но благодаря транспортным услугам по требованию сельские общины восполняют дефицит услуг.

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"По правде говоря, это очень хорошо работает. Я довольна. Они забирают нас в 11:30 утра и потом отвозят обратно в Оливарес, - говорит женщина. - Я всегда так езжу поликлинику".

Клиенты могут заказать поездку по телефону или через Интернет. Подобная практика - не просто удобство, это настоящий спасательный круг для сельских жителей, сохраняющих доступ к основным услугам. Снять деньги в банкомате или зайти в супермаркет - для этого здесь нужен транспорт.

Нет лишним остановкам

Плотность населения Кастилии-Леона - всего 25 человек на квадратный километр. 90% людей в автономной области проживают в городах с населением менее тысячи человек. В условиях уменьшения количества пассажиров и ограниченности ресурсов региональное транспортное управление нашло удобное решение. Автобусы по требованию- в отличие от регулярных- ходят по переменным маршрутам, избегая лишних остановок.

Мария Гонсалес Корраль, советник по мобильности в муниципалитете Кастилия-Леон, рассказывает: "Мы можем добраться до большего количества мест за меньшие деньги. И, конечно, это полезно для окружающей среды: раз мы не проезжаем лишних километров, то и выбросы в атмосферу меньше".

Местные власти внедрили эту услугу 18 лет назад, и с тех пор она привлекла внимание других регионов Испании и других стран, ищущих более эффективные способы наладить транспортное сообщение.