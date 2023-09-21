Во Франции разработали электровелосипед, который сам себя заряжает

Pi-Pop использует суперконденсаторы для хранения энергии. В отличие от литиевых батарей, их можно производить практически без вреда для окружающей среды. Цена на электробайк третьего поколения приближается к 2500 евро.

Европейцы всё чаще добираются до работы на велосипеде с электроприводом. Нередко дорогостоящее транспортное средство оплачивается работодателем, городские и региональные власти выделяют субсидии на их аренду или покупку.

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Помимо финансового аспекта, проблема заключается в том, что пауэрбайки нужно заряжать, а для производства аккумуляторов требуется большое количество природных ресурсов, таких как литий. При этом добыча редкоземельных элементов сопряжена с серьёзными экологическими рисками.

Французский предприниматель Адриен Лёльевр разработал революционное решение.

Не литием единым

Изобретатель и директор компании STEE запатентовал электровелосипед Pi-Pop, в котором используются не литиевые батареи, а суперконденсаторы.

Суперконденсаторы – это источник не постоянной, а импульсной мощности. Они пригодятся там, где нужна большая мощность на небольшой срок.

"Система заряжается во время лёгкой езды, а когда вы тормозите, энергия отдаётся обратно, когда это необходимо", – пояснил Лёльевр в интервью Euronews.

Проще говоря, суперконденсатор работает за счёт накопления энергии электростатическим способом, то есть за счёт медленно движущегося заряда. В литиевом аккумуляторе, напротив, энергия накапливается в результате химической реакции. Другими словами, суперконденсатор может накапливать и отдавать энергию очень быстро, когда это необходимо. В случае с велосипедом это означает, что энергия накапливается, когда человек крутит педали, и её можно использовать в более сложных действиях, таких как перезапуск после торможения или подъём.

По оценкам Лёлиевра, энергии, выделяемой суперконденсаторами велосипеда, достаточно для преодоления подъёма на высоту 50 метров при условии предварительной зарядки на ровной поверхности, что делает его пригодным для использования примерно в 80% европейских городов.

Концепция сама по себе не нова: первые суперконденсаторы были изготовлены в конце 1970-х годов. Сегодня они используются в фотоэлектрических системах (например, солнечных батареях), цифровых фотоаппаратах и некоторых гибридных или электрических автомобилях для улучшения их характеристик.

Изобретатель из Орлеана решил, что вполне логично использовать эту технологию в велосипедах.

"Символ трезвости"

Лёльевр называет свой 20-килограммовый Pi-Pop "символом энергетической трезвости".

"Постоянное стремление к большему, желание ехать быстрее, тратить больше энергии – это путь в тупик", – заявил он.

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В производстве велосипеда не используются редкоземельные материалы, так как суперконденсаторы изготавливаются из углерода, проводящего полимера, алюминиевой фольги и целлюлозы – материалов, для которых уже налажены процессы переработки.

Также не нужно ждать, пока велосипед зарядится, что является ещё одним преимуществом по сравнению с классическими пауэрбайками. Стартап также утверждает, что срок службы суперконденсатора составляет от 10 до 15 лет по сравнению с пятью-шестью годами для литиевой батареи.

Сборка велосипеда – уже третьего поколения – осуществляется в пригороде Орлеана. Для Лельевра, сделавшего карьеру во французской электронной промышленности, было важно, чтобы велосипед производился на родине.

"Мы не сможем внедрять инновации, если потеряем контроль над производством. Когда мы говорим об устойчивом развитии, экологическом и энергетическом переходе, мы должны обеспечить рабочие места", – полагает Лёльевр, штат сотрудников которого составляет 25 человек.

В настоящее время Pi-Pop выпускает 100 велосипедов в месяц. К 2024 году компания планирует увеличить выпуск до тысячи велосипедов ежемесячно.

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Европейские амбиции

"В 2025 году мы хотим выйти на европейский рынок, сейчас мы обсуждаем возможность привлечения финансирования", – заявил Лёльевр.

По данным агентства Eurostat, в ЕС импортировано 1,2 млн электробайкови 5,2 млн неэлектрических аналогов. При этом объёмы экспорта в 5 раз меньше.

В Европе для сегмента электровелосипедов со встроенным суперконденсатором открываются неплохие перспективы: евродепутаты предложили объявить 2024-й "годом велосипеда".