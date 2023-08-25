Европейские города лидируют в списке мест, где лучше всего удается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Согласно рейтингу Forbes Advisor, лучший город для этого - датская столица.

В современном мире, где удаленная и "гибридная" работа становится все более распространенной, благополучие и комфорт сотрудников никогда не были в таком приоритете.

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Настолько, что, согласно исследованию Forbes Advisor, более половины (54%) британских работников согласились бы получать меньше денег в обмен на лучший баланс между работой и личной жизнью.

В каких городах лучше всего соблюдается этот баланс? Согласно составленному Forbes рейтингу**Work-Life Balance Index**, - в европейских.

Forbes проанализировал 128 крупных городов мира, присвоив каждому из них оценку из 100 баллов: чем выше балл, тем лучше баланс между работой и личной жизнью.

Исследование ранжировало города на основе 10 различных факторов, включая счастье, гендерное равенство, среднее рабочее время, минимальный законный ежегодный отпуск и количество солнечного света.

Европейские города, в первую очередь северные, возглавили список, в основном благодаря отличной политике предоставления отпусков родителям, увеличению количества оплачиваемых выходных дней и гибкому графику работы.

Предлагаем вашему вниманию десятку лучших городов мира, где баланс между работой и личной жизнью близок к идеалу:

10. Белфаст, Северная Ирландия

Белфаст, столица Северной Ирландии, известен низкой стоимостью жизни и привлекательным соотношением цен на недвижимость к доходам (по сравнению с другими крупными городами Великобритании). Фирмы в этом городе предлагают щедрые декретные отпуска.

Худший из лучших: Белфаст замыкает первую десятку рейтинга Canva

9. Эдинбург, Шотландия

Эдинбург - еще один британский город, вошедший в десятку лучших по соотношению "работа-личная жизнь". Помимо потрясающей природной красоты, шотландская столица предлагает ежегодный отпуск в 28 дней и декретный отпуск с минимальной оплатой в 39 недель.

В Эдинбурге баланс "работа-личная жизнь" немного лучше, чем в Белфасте Canva

8. Вена, Австрия

Благодаря обширным зеленым зонам, бесплатному здравоохранению и образованию столица Австрии Вена - идеальное место для жизни, чтобы лучше сочетать работу и семейную жизнь.

Уровень безработицы в городе всего 2,3 процента, а работники, как правило, получают в среднем пять недель ежегодного отпуска.

В Вене очень низкий уровень безработицы Canva

7. Рейкьявик, Исландия

Благодаря тому, что исландское правительство уделяет особое внимание балансу между работой и личной жизнью, многие столичные компании перешли на гибкий график работы: почти в половине объявлений о вакансиях предлагается дистанционная и смешанная работа. Кроме того, сотрудники компаний имеют право на 24 дня ежегодного отпуска (плюс 12 государственных праздников).

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Несмотря на более короткие отпуска исландский Рейкьявик обошел в первой десятке три европейских столицы Canva

6. Гётеборг, Швеция

В Гётеборге уделяется повышенное внимание к благосостоянию сотрудников частных и государственных организаций; в среднем им предлагается 25 дней ежегодного отпуска и гибкий график работы, причем в 42% вакансий рекламируются варианты удаленной или гибридной работы.

В Гётеборге тоже хорошо следят за балансом "работа-личная жизнь" Canva

5. Окленд, Новая Зеландия

Окленд - единственный не европейский город, вошедший в десятку лучших.

Жители крупнейшего города Новой Зеландии имеют право на 26-часовую рабочую неделю, четыре недели оплачиваемого отпуска и 11 праздничных дней в году.

Растущая экономика Окленда предоставляет широкие возможности для трудоустройства в различных секторах экономики при низком уровне безработицы (3,2%).

Окленд находится далеко от Европы, но баланс между работой и личной жизнью там тоже очень неплохой Canva

4. Осло, Норвегия

Надо признать, что Осло - дорогой город, но высокий уровень жизни и щедрые зарплаты делают его одним из лучших мест для работы и личной/семейной жизни.

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Многие компании Осло предоставляют гибкий график работы, что позволяет сотрудникам отлично совмещать работу и всё остальное.

В Осло дорого, но соблюдать баланс между работой и личной жизнью несложно Canva

3. Стокгольм, Швеция

Работники, занятые полный рабочий день в Стокгольме, получают минимум 25 дней ежегодного отпуска, что обеспечивает им достаточно свободного времени для отдыха.

Гибкий график работы широко распространен: почти половина (46%) рабочих мест тут с возможностью гибридной или удаленной работы.

Кроме того, работодатели предлагают щедрые условия отпуска по уходу за ребенком: родители имеют право на оплачиваемый отпуск до 480 дней, каждый родитель - по 240 дней.

В этом рейтинге шведская столица заняла третье место Canva

2. Хельсинки, Финляндия

Хельсинки занимает второе место среди лучших городов для жизни и работы, благодаря тому, что здесь уделяется особое внимание трудовому благополучию и здоровому образу жизни. Напомним, что Финляндия занимает первое место в рейтинге Всемирного индекса счастья.

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Компании в Хельсинки предлагают 320 рабочих дней отпуска по уходу за ребенком, до пяти недель ежегодного отпуска, а также гибкий график работы, включая "удаленку", в соответствии с социальной политикой правительства страны.

Хельсинки не хватило баллов, чтобы занять первое место Canva

1. Копенгаген, Дания

Копенгаген возглавляет список городов с наилучшим балансом между работой и личной жизнью - и это неудивительно.

Датская столица получила высокие оценки по нескольким аспектам, связанным с образом жизни. Она же ещё является вторым по счету самым счастливым городом в мире и занимает первое место по гендерному равенству.

Дания также славится гибким графиком работы, ежегодным отпуском продолжительностью не менее пяти недель, низким уровнем безработицы (2,4%) и 52-недельным отпуском по уходу за ребенком для обоих родителей.

Copenhagen tops the list of cities with the best work-life balance Canva

Почетные упоминания

В список городов, получивших высокие оценки, также вошли Амстердам, Цюрих, Прага, Сидней и Абу-Даби. Эти города предлагают отличный баланс между работой и личной жизнью, имеют сильную экономику, низкий уровень безработицы и щедрые льготы для сотрудников.

Отметим, что ни одному из городов США не удалось занять место среди 50 лучших: город Атланта, занявший самое высокое место, оказался лишь на 52-м месте. Такой контраст с европейскими странами объясняется, помимо прочего, отсутствием в США обязательного оплачиваемого ежегодного отпуска, а также отпуска по беременности и рождению ребенка.