Зарплата или эмоциональное благополучие? Испанские работники меняют приоритеты

"Это было обдуманное решение, его невозможно принять за один день" – после семи лет работы официанткой на востоке Испании Эухения Каусарас решила, что с неё хватит. Среди причин увольнения – бесконечные смены, неприемлемые условия труда и невозможность совмещать работу и личную жизнь.

"Однажды мне пришлось работать в три смены, – вспоминает испанка, – причём перед следующим рабочим днём у меня было всего шесть часов отдыха".

Тем не менее в Испании, где уровень безработицы среди молодежи достигает почти 30%, а рынок труда нестабилен, немногие решаются бросить работу. Но Эухения сделала такой выбор, в том числе чтобы позаботиться о своём психическом здоровье.

Согласно недавнему исследованию, которое провели портал Infojobs и Высшая школа делового администрирования и менеджмента в Барселоне (Esade), в прошлом году 27% наёмных работников рассматривали возможность сменить вид деятельности, что на 4 процентных пункта превышает показатели 2021 года. Почти треть респондентов указали на проблемы с психическим здоровьем и заботу о своём эмоциональном благополучии в качестве основных причин возможного увольнения. На втором месте – стремление повысить доходы.

Тошно от одного взгляда на календарь

В январе 2022 года Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание на работе болезнью. Именно с этим синдромом столкнулась специалист по маркетингу Ноэлия Гальего. В интервью Euronews девушка рассказала о чувстве тяжести в груди, а также о тревоге, которая росла по мере заполнения рабочего графика.

"Я уже не получала такого удовольствия от работы, как в начале. Я думала, что это что-то временное, что это пройдет, но становилось только хуже", – говорит Ноэлия.

Испанка обратилась к врачу, который диагностировал у неё депрессию и выписал больничный. Через две недели она поняла, что ожидание выхода на работу не решит её проблем и написала заявление об увольнении.

По мнению профессора Марии Ампаро Баллестер, три основных фактора повлияли на то, что сотрудники стали уделять больше внимания своему эмоциональному благополучию – бóльшая стабильность рабочих контрактов, изменение структуры работы и растущая осведомлённость общества о психических проблемах.

Эксперт также отметила значимость реформы трудового законодательства, принятой в 2021 году правительством социалистов, которая направлена на снижение доли временных контрактов на рынке труда. За год с момента вступления в силу закона, количество нестабильных контрактов сократилось до 15%, что составляет исторический минимум.

Число рабочих мест в Испании выросло, и активное население больше не довольствуются минимальными стандартами только из-за страха остаться без работы. Ампаро Баллестер специалист по вопросам занятости и социального обеспечения, Университет Валенсии

Тот факт, что работа стала более творческой и менее механической, также создает определённую нагрузку на работника, требует бóльших интеллектуальных усилий. Ситуация ухудшается, когда сотрудники не имеют возможности устроить себе digital-детокс, то есть отдохнуть от гаджетов, поскольку они чувствуют, что всегда должны быть на связи.

"Вам звонят с работы или отправляют мейлы в любое время. Нет такого понятия, как временный отказ от устройств или отключение от сети. Это изматывает вас эмоционально", – поясняет Энкарна Абаскаль, национальный секретарь по предотвращению профессиональных рисков в одном из крупнейших профсоюзов Испании – CSIF.

Работники страдают из-за засилия виртуальной коммуникации и отсутствия живого общения. Unsplash

Качество жизни бесценно

В этом году впервые в опросе, проведенном Infojobs, был задан вопрос о причинах ухода с работы, это также свидетельствует об осознании важности эмоционального благополучия и уменьшении фиксации на финансовой составляющей.

Тем не менее не все возрастные группы смотрят на вещи одинаково. Согласно полученным данным, больше всего проблем с психическим здоровьем у пожилых работников. Выгорание – основной мотив для смены работы среди людей в возрасте 45-54 лет, среди молодёжи от 25 до 34 лет это вторая по значимости причина увольнения.

Ноэлия Гальего в настоящее время ищет работу, которая лучше бы ей подходила: "Я поняла, что качество жизни бесценно. Мы часто забываем жить и только лишь работаем, а должно быть наоборот".