Как объяснить пациенту, почему в аптеке нет необходимых ему лекарств?

Иногда пациенты в ЕС готовы платить любые деньги за необходимые лекарства, но часто бывает так, что этих препаратов просто нет в аптеках

Системы здравоохранения стран Евросоюза не всегда могут обеспечить пациентов необходимыми лекарствами из-за временного дефицита или отсутствия конкретных препаратов в той или иной стране.

Как фармацевты объясняют эту проблему пациентам и клиентам? Своим опытом делится фармацевт из Варшавы, столицы Польши.

Анна Мильчарек-Алвакед, фармацевт:

"Иногда пациенты становятся агрессивными. Они недовольны тем, что у меня нет нужного им лекарства, и явно демонстрируют свое недовольство. Когда все мои объяснения сведены на нет, я всегда поступаю одинаково. Я объясняю, что есть только один производитель основных субстанций. Только один производитель, от которого все зависит. Я рассказываю, что цены на лекарства в Евросоюзе и в мире разные, и что для производителя всегда выгоднее продавать лекарства там, где за них больше заплатят. Производитель экспортирует больше тому, у кого больше денег на покупку. Именно это я и объясняю пациентам. Конечно, иногда они бывают полны негодования. Они приходят и говорят, что у них хроническая болезнь.

Я говорю им, что у меня нет того, что им нужно, а они отвечают, что у них нет сил ходить по всем аптекам в округе. Им очень нужно это лекарство здесь и сейчас. Тогда я повторяю им, что не могу заказать лекарство, которое им выписали, потому что в данный момент его нет в наличии. Но они настаивают. Они говорят мне, как сильно они нуждаются в этом лечении. Тогда я иногда пытаюсь импортировать лекарства из-за границы, из Евросоюза. Но у них гораздо более высокая цена. Однако если пациент действительно нуждается в этом препарате, он готов заплатить любую цену, лишь бы ему предоставили это лечение.

У меня очень широкое предложение, и я хочу, чтобы каждый клиент ушел из моей аптеки с лекарством. Я не боюсь выслушивать их критику, замечания. Основная проблема - это цена. Большинство недовольных отзывов, которые мы слышали у прилавка, связаны с ценой на лекарства".