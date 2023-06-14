Почему новые автомобили разрабатываются и тестируются только с учетом мужского тела?

Geraldine Herbert

У женщин гораздо больше шансов получить серьезные травмы или погибнуть в ДТП, чем у мужчин. Возможно, это связано с тем, как мы проверяем безопасность автомобилей?

Автомобили стали намного безопаснее для всех. Благодаря современным краш-тестам и исследованиям мы привыкли думать, что наши машины надежно защищают нас во время семейных путешествий и ежедневных поездок на работу.

На протяжении десятилетий ученые и инженеры использовали манекены для краш-тестов, чтобы получить представление о том, как столкновения воздействуют на водителя и пассажиров автомобиля.

Манекены пристегивают ремнями безопасности в движущихся на скорости автомашинах для измерения воздействия в реальных аварийных ситуациях и выявления возможных травм.

Покупателям эти тесты дают информацию о том, насколько безопасен автомобиль для водителя и пассажиров. Рейтинги безопасности новых машин публикуются Европейской программой оценки новых автомобилей (EuroNCAP).

Но применимы ли эти оценки ко всем водителям и пассажирам автомобиля в равной степени?

Похоже, что нет.

Наиболее часто используемый манекен для краш-тестов имеет те же размеры и массу, что и среднестатистический взрослый мужчина 1970-х годов. Так почему же это имеет значение? Возможно, строение мужского и женского тела достаточно схоже, чтобы не влиять на результаты испытаний на безопасность?

Но у женщин другие физические характеристики, например, такие как плотность костей и мышечная масса. Поскольку автомобили проектируются и испытываются на манекенах, представляющих среднестатистического мужчину, результаты этих тестов не позволяют точно предсказать риски для женщин-водителей и пассажиров в случае аварии.

Исследования показывают, что вероятность получения тяжелых травм и даже гибели в лобовой аварии у женщин на 73% выше, чем у мужчин, а вероятность получения хлыстовых травм втрое больше.

Положение сиденья может увеличить риск: поскольку женщины, как правило, ниже ростом, они обычно сидят ближе к рулю и это делает их более уязвимыми для травм нижней части тела.

Несмотря на то, что в среднем женщины чаще, чем мужчины, пристегиваются ремнями безопасности, имеют более низкий средний индекс массы тела и водят более новые автомобили, они подвергаются более высокому риску, чем мужчины, при столкновении транспортных средств.

Рейтинги безопасности EuroNCAP определяются на основе испытаний, которые разработаны, чтобы представить важные реальные сценарии столкновений, которые могут привести к травмам или гибели пассажиров автомобиля или других участников дорожного движения.

Мужской манекен 1970-х годов

В качестве водителей в краш-тестах используется ряд манекенов, все они основаны на размерах среднего взрослого мужчины, за исключением манекена Hybrid III, у которого есть и "женский вариант".

Однако даже этот манекен, используемый только с 2015 года, по сути, является модифицированной версией мужского манекена, используемого с 1970-х годов.

Он фактически не отражает женскую геометрию, форму туловища, силу мышц, выравнивание позвоночника и распределение массы различных частей тела. В нем не учтены многие физиологические различия между мужчинами и женщинами, которые потенциально могут изменить воздействие определенных ситуаций в ДТП на женщин.

Краш-тесты, проводимые EuroNCAP, не только предоставляют потребителям информацию о безопасности автомобиля, их результаты также влияют на то, как автопроизводители проектируют автомобили.

Возможно, из-за отсутствия манекена среднестатистической женщины, используемого в тестах на безопасность, не вносятся и необходимые изменения в общую конструкцию автомашин?

И это касается не только женщин.

Например, среди пожилых и тучных водителей более высокий уровень смертности. Исследования показали, что пожилые женщины и тучные мужчины получают больше травм в авариях равной степени тяжести, чем "стандартные" мужчины.

Изменения на горизонте

Но ситуация меняется. Шведский инженер Астрид Линдер и ее команда из Национального научно-исследовательского института дорог и транспорта Швеции работают над устранением этого неравенства. Они разработали первый прототип манекена для краш-тестов, смоделированный на основе женщины среднего роста.

Их манекен размером 162 см и весом около 62 кг учитывает основные различия между мужчинами и женщинами.

Автопроизводители не могут одинаково защитить все слои населения без моделей, представляющих женскую часть населения, поскольку в настоящее время у инженеров просто нет достаточных данных для разработки оптимальной безопасности автомобилей.

Более совершенный и детально проработанный женский манекен для испытаний THOR-5F должен быть принят EuroNCAP и будет способствовать созданию более полной картины безопасности автомобиля и повышению уровня защиты.

Для того чтобы понять риски, которым подвергается каждая группа, испытания на безопасность должны проходить все типы пользователей автомобилей, от самых молодых до пожилых.

Среднестатистический мужчина не может быть образцом для всех водителей и пассажиров, поэтому необходимы новые манекены для краш-тестов, чтобы рейтинги показывали, какие автомобили на самом деле обеспечивают наилучшую защиту для всех и каждого.