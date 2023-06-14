Грузовой дрон братьев Рангеловых: испытательный полет прошел успешно

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Болгарская компания Dronamics завершила испытания своего полноразмерного грузового беспилотника и рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию уже в конце этого года.

Братья Константин и Свилен Рангеловы основали компанию Dronamics с целью совершить революцию в транспортной отрасли, переосмыслив способ перевозки грузов по всему миру.

Недавно они достигли важной вехи в реализации своих амбиций, проведя успешный испытательный полет "Черного лебедя", первого полноразмерного грузового беспилотника.

Во время испытательного полета, который состоялся в аэропорту Балчик в Болгарии, самолетом дистанционно управляли два опытных пилота коммерческих авиалиний, находившиеся на наземной станции управления компании Dronamics.

"Мы только что совершили первый успешный полет, но нам необходимо продолжить программу испытаний, и в конце года мы будем готовы начать наши первые коммерческие полеты... сначала в Греции, по островам, а затем будем двигаться по всему Средиземноморью: в Италию, на Мальту и дальше", - рассказывают братья.

В настоящее время беспилотник способен перевозить грузы до 350 кг на расстояние до 2500 км. Заправлять аппараты планируется водородом или синтетическим топливом для обеспечения углеродно-нейтральных полетов.

Dronamics становится первой в Европе лицензированной грузовой беспилотной авиакомпанией и первым стратегическим партнером Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по беспилотным полетам в глобальном масштабе.

Рангеловы намерены начать коммерческую эксплуатацию грузовых дронов к концу 2023 года, но эксперты предупреждают, что им еще предстоит преодолеть ряд препятствий.

"У них впереди долгий путь, включающий сертификацию, обслуживание самолетов, создание парка и многое другое", - напоминает Стефан Христозов, инженер-авиаконструктор из Института робототехники при Болгарской академии наук.

На данный момент компания Dronamics привлекла 40 млн долларов (37 млн евро) от инвесторов из 12 стран.

Европейский союз также предоставил финансирование через Европейский совет по инновациям.