Учёные: инопланетяне могут узнать о нас благодаря вышкам мобильной связи

Sarah Palmer

Астрономы считают, что внеземные цивилизации, превосходящие нас в развитии, могут фиксировать радиосигналы от вышек мобильной связи на Земле. При этом радиоизлучение, исходящее от нашей планеты, будет только расти.

Если высокоразвитая внеземная цивилизация действительно существует, инопланетяне могут обнаружить сигнал от земных вышек мобильной связи – об этом говорится в исследовании учёных Манчестерского университета и Университета Маврикия. Им удалось смоделировать приём радиосигналов с Земли на разном расстоянии в космосе.

Что такое "утечка радиосигналов"?

Военные радары, WiFi, мобильные телефоны, спутниковая связь – по мере развития технологий множились источники радиоизлучения.

Радиосигналы – это разновидность электромагнитных волн. Несмотря на то, что они имеют относительно низкую частоту по сравнению, например, с гамма-лучами, они всё же способны проходить через атмосферу Земли. Затем они попадают в ионосферу (верхний слой атмосферы планеты), и некоторые из них "просачиваются" дальше в космос, в то время как другие поглощаются или отражаются.

Если волны всё-таки попадают в ионосферу, учёные называют это "утечкой". Уже давно существует предположение о том, что радиоволны можно зафиксировать у ближайших звёзд.

Как проводилось исследование?

Полный текст исследования, которое опиралось на общедоступные данные о расположении вышек мобильной связи, был опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Учёные использовали данные с вышек для моделирования утечки радиоизлучения, которое могло бы быть обнаружено возле разных соседних звёздах с помощью американского телескопа Green Bank Telescope – крупнейшего в мире управляемого радиотелескопа. Среди них – звезда Барнарда в созвездии Змееносца, расположенная в шести световых годах от Земли, а также Лаланд 21185 и Альфа Центавра А.

К каким выводам пришли учёные?

"Я слышал от многих коллег, что в последние годы Земля становится все более тихой в радиодиапазоне, но я всегда оспаривал это утверждение, – заявил профессор Майк Гарретт, руководитель проекта. – Хотя сегодня у нас меньше мощных телевизионных и радиопередатчиков, распространение систем мобильной связи по всему миру очень велико. Каждая отельная система маломощна по космическим меркам, но если сложить миллиарды таких устройств – получится большой шум".

По текущим оценкам, до конца десятилетия у нас будет более ста тысяч спутников на низкой околоземной орбите и за её пределами. Земля уже сейчас выглядит аномально яркой в радиодиапазоне. Если тенденция сохранится, нас легко обнаружит любая технологически развитая цивилизация. Майк Гарретт директор Астрофизического центра Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете

Учёные предполагают, что по мере того, как человечество переходит на всё более широкополосные, деятельность землян будет становиться всё более заметной, и вероятность обнаружения нашей цивилизации другими разумными существами будет расти.

"Я считаю, что есть все шансы, что где-то существуют развитые цивилизации, и некоторые из них могут быть способны наблюдать антропогенную утечку радиосигналов с нашей планеты", – подытожила Налини Хералалл-Иссур из Университета Маврикия.