Колонизация Луны и Марса: дома из крахмала

Картофель прокладывает путь к колонизации Солнечной системы: учёные из Манчестерского университета создали новый строительный материал под названием "старкрит" ("StarCrete", "звёздный бетон"), который состоит из картофельного крахмала, соли и реголита – остаточного пылеобразного грунта на поверхности Луны.

Открытию предшествовала новость о том, что американское архитектурное бюро Red House будет строить внеземные дома из грибов и обезвоженных водорослей при сотрудничестве с НАСА и Массачусетским технологическим институтом (MIT).

Обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне и Марсе требует создания надёжной и устойчивой среды обитания из высокопрочных материалов, которые бы обеспечивали защиту от радиации. В идеале производство таких материалов должно осуществляться с помощью относительно простых, энергоэффективных процессов.

В своих экспериментах британские учёные использовали искусственный лунный или марсианский грунт, обычный крахмал, а также добавили щепотку соли, а точнее хлорида магния, который можно найти на поверхности Марса или, как ни странно, получить из слёз астронавтов. Так появился "высокопрочный биокомпозитный материал", который назвали "старкрит".

В статье, опубликованной в научном журнале Open Engineering, говорится, что полученный материл в два раза прочнее обычного бетона и "идеально подходит" для строительных работ во внеземных условиях.

"После оптимизации "старкрит" на основе лунной и марсианской пыли показал прочность при сжатии, превышающую показали других протестированных технологических решений, при этом производство "звёздного бетона" – низкоэнергетический процесс", – заявили авторы исследования.

Картофель лучше крови и мочи

Для получения "старкрита" не требуется вода. "По сути, картофельный крахмал действует как связующее вещество, образует липкую смесь", – пояснил доктор Алед Робертс в интервью Euronews.

По словам учёного, крахмал и так используется космическими агентствами для приготовления еды астронавтам: "Мы можем производить его больше и применять его в строительстве".

Согласно расчётам, в 25-килограммовом мешке обезвоженного картофеля содержится достаточно крахмала, чтобы произвести почти полтонны "старкрита" – 213 строительных блоков.

Исследование основывается на предыдущей работе учёных из Манчестера, в которой в качестве связующего вещества использовались кровь и моча астронавтов. В конечном счёте это было признано "нецелесообразным", поскольку процесс требовал регулярный забор крови.

"Если мы будем облагать астронавтом "налогом на плазму", это поставит под угрозу их здоровье и благополучие", – подытожил Робертс.

Не крахмалом единым

По словам руководителя исследования, человечество на самом деле может начать строить дома на Луне и Марсе, но "до этого ещё очень далеко".

"К тому времени, вероятно, будет сделано много других открытий, – говорит Робертс. – Кто-то придумает и внедрит лучшую идею. Так всегда и происходит".

Стартап Робертса DeakinBio продолжит поиски других растительных связующих для строительства домов на Марсе и Луне, а также рассмотрит "некоторые другие безумные идеи, чтобы посмотреть, что из этого получится".

Но пока исследователи изучают возможности применения своей технологии на Земле для создания экологически чистых альтернатив бетону и керамической плитке.