"Мелодии Вселенной": космическая музыка от НАСА

Благодаря новому проекту НАСА можно не только увидеть, но и услышать Вселенную. Как они это делают?

Как звучит космос, можем ли мы услышать мелодии небесных тел?

Ответом на этот вопрос стал проект НАСА по сонификации, который превращает данные, собранные в дальних уголках Вселенной, в звуки, и даже симфонии.

Проект направлен на то, чтобы дать возможность людям с ослабленным зрением познать красоту космоса через его звучание. Недавно было выпущено 16 композиций, которые впервые доносят до слушателей аудио-интерпретацию галактики Млечный Путь и других.

Сонификация: как это делается?

Сонификация - это перевод информации в звук. Ученые "перевели" рентгеновские и инфракрасные данные, собранные телескопами из отдаленных частей Млечного Пути, в аудиоформат.

Руководитель проекта "Вселенная звука" Кимберли Арканд и ее команда ученых-визуализаторов из космической обсерватории НАСА "Чандра" взяли фактические данные наблюдений с телескопов и преобразовали их в частоты, которые может слышать человеческое ухо.

Для того чтобы перевести полученную приборами информацию в аудио, сначала ученые преобразуют цифровую систему в виде единиц и нулей в изображения.

Информация собрана космической обсерваторией и телескопами "Хаббл" и Spitzer, которые могут регистрировать различные области светового спектра, и получилась "своего рода симфония", говорит астрофизик и музыкант Мэтт Руссо.

Каждый телескоп как отдельный инструмент

"Поскольку эти телескопы улавливают разные слои света - оптический, инфракрасный и рентгеновский - каждый из них представляет собой отдельный инструмент", - рассказывает Руссо.

Различные формы и структуры в изображении определяли высоту нот. Например, яркие огни в нижней части изображения могли представлять низкие ноты, а в верхней части - высокие. Яркость света или излучения "регулирует" уровень звука.

Ниже представлены некоторые из наших любимых сонификаций в последнем альбоме НАСА. Прочитайте описание каждого видео на Youtube, чтобы узнать подробности о выборе композиции и источнике визуализации.

Центр галактики

Скопление галактик Пуля

Крабовидная туманность

M51 (галактика Водоворот)

Больше записей озвучивания астрономических данных можно найти на сайте проекта НАСА "Вселенная звука".

На протяжении многих лет НАСА пытается сделать космические знания доступными. От инструментов, позволяющих людям исследовать космический ландшафт во всем его спектре с помощью сложной технологии телескопов, до программ, обучающих детей младшего школьного возраста науке о Земле, и партнерства с компаниями по созданию образовательных видеоигр - космическое агентство осуществляет огромное количество проектов, призванных помочь нам понять далекие чудеса нашей Вселенной.