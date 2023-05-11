Как регулировать космические пути?

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Эксперты призывают разработать регулировать движение в космосе: с появлением частных лиц в космической отрасли, которой ранее занимались лишь на государственном уровне, возникла опасность столкновений.

"Если два спутника идут навстречу друг другу, кто должен уступить дорогу? У кого есть преимущественное право проезда? Для этого нет правил", - говорит Бледдин Боуэн, эксперт по космической политике.

За последние 30 лет всё больше частных лиц присоединились к тому, что начиналось как отрасль, управляемая государственным сектором. И эксперты призывают к более строгому регулированию такой деятельности

Участие частного сектора началось со спутников. В настоящее время некоторые компании также часто предоставляют услуги для государственных органов. Например, капсулы Space X доставляют большинство астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Так почему же совместная работа оказывается такой привлекательной?

Филипп Виллекенс, руководитель отдела коммуникаций ЕКА:

"Речь идет не только о финансировании. Это больше о мышлении. Это больше о подходе. Это больше о том, как эти новые участники осуществляют и развивают космические проекты. Таким образом, это идеальное дополнение к государственному сектору. Мы больше не одни".

Однако большинство частных компаний — это стартапы, которые не работают с государственными агентствами. В основном они используют спутники на орбите Земли для сбора данных, связи или навигации. Это дешевле, чем раньше, а значит, их число продолжает расти.

Договор Организации Объединенных Наций по космосу 1967 года заложил основы космического права. Но, по словам доктора Боудена, они слишком расширились. И это привело к серьёзным проблемам с вещами, которые мы считаем само собой разумеющимися здесь, на Земле - такими, как право проезда.

"К сожалению, в прошлом были случаи, когда космическое агентство связывалось с частной компанией, потому что они находились на пути к столкновению. Частная компания не брала трубку. Никакого ответа не было, - говорит Боудэн. - И тогда государственное космическое агентство убрало с пути свой спутник".