Чиновники против нейросети: в каких странах пытаются взять под контроль искусственный интеллект?

Euronews и Reuters

Защита личных данных, конкуренция, авторское право, контент для несовершеннолетних и "вызовы для демократии" – надзорные органы по всему миру призывают к жёсткому регулированию ИИ.

Стремительное развитие искусственного интеллекта, например, популярного чат-бота ChatGPT компании OpenAI, вызывает противоречивые реакции и подталкивает правительства и межнациональные объединения к поиску новых подходов и методов регулирования технологий.

По данным ОЭСР за прошлый год, существует свыше 300 инициатив в области ИИ в 60 странах. Reuters сделал обзор самых последних тенденций:

Австралия

Правительство Австралии обратилось к экспертам главного научного консультативного органа страны за советом о том, как реагировать на рост потенциала ИИ. В апреле в министерстве промышленности и науки заявили, что Канберра рассматривает все целесообразные регуляторные меры.

Китай

Китайский регулятор киберпространства в апреле представил проект мер по управлению генеративными нейросетями, заявив, что компании должны предоставлять властям аналитические сводки по безопасности подобных технологий, прежде чем сервисы станут доступными широкой публике.

Пекин также намерен поддерживать свои ведущие предприятия в создании моделей ИИ, способных конкурировать с ChatGPT, об этом сообщило в феврале Бюро экономики и информационных технологий.

Европейский Союз

Европейская ассоциация по защите прав потребителей (BEUC) выразила обеспокоенность по поводу взлёта ChatGPT и других чат-ботов, способных работать в диалоговом режиме, призвав Брюссель заняться оценкой потенциального вреда этой технологии для людей.

Законодательные органы 12 государств ЕС постановили, что ИИ развивается "быстрее, чем ожидалось" и призвали мировых лидеров провести саммит для поиска способов контролировать развитие передовых систем ИИ.

Европейский совет по защите персональных данных объявил в апреле о создании рабочей группы по ChatGPT, что, возможно, приведёт к выработке общих требований к использованию ИИ.

Евродепутаты также обсуждают Закон об искусственном интеллекте, который будет регулировать деятельность компаний, предоставляющий продукты или услуги на основе ИИ. В Евросоюзе, в частности, намерены следить за тем, соблюдают ли подобные сервисы нормативные акты об авторском праве. В Европарламенте предложили классифицировать различные инструменты ИИ в зависимости от предполагаемого уровня риска – от "низкого" до "неприемлемого".

Франция

Независимый французский орган по защите данных (CNIL) расследует несколько жалоб на ChatGPT из-за подозрений в нарушении правил конфиденциальности.

В марте Национальное собрание Пятой республики одобрило использование искусственного интеллекта для видеонаблюдения во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, несмотря на предостережения правозащитников о том, что эта технология может представлять угрозу для гражданских свобод.

Ирландия

Генеративный ИИ, такой как ChatGPT, нуждается в регулировании, но руководящие органы должны разобраться в вопросе, прежде чем в спешке вводить запреты, которые "на самом деле не будут действовать", об этом заявил 20 апреля руководитель национальной Службы защиты данных.

Италия

ChatGPT снова доступен для пользователей в Италии, об этом сообщил в Твиттере гендиректор компании OpenAI.

Власти в Риме временно запретили ChatGPT в марте после того, как национальное ведомство по защите личных данных (Garante) выразило обеспокоенность по поводу возможных нарушений. Тогда местный регулятор обвинил OpenAI в том, что приложение не проверяет возраст своих пользователей, как того требует закон.

Япония

"Хотя развитие технологий искусственного интеллекта может сделать работу правительства и частного сектора более эффективной и продуктивной, оно может создать и неожиданные вызовы для демократии", – заявил японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно на встрече глав технологических ведомств стран G7, которая проходила в Такасаки с 29 по 30 апреля (цитата по ТАСС).

Испания

В апреле испанское Агентство по защите данных приступило к предварительному расследованию возможных нарушений законодательства королевства и правил ЕС в ходе работы чат-бота ChatGPT.

Великобритания

В марте британское правительство объявило, что не будет создавать новый орган по регулированию ИИ: соответствующими полномочиями наделят отдельные структуры по защите прав человека, здравоохранению, безопасности и конкуренции.

США

В апреле Белый дом обратился к американской общественности с призывом высказать свои замечания по поводу возможных мер подотчётности для разработчиков ИИ.

Президент Джо Байден ранее заявил советникам по науке и технологиям, что искусственный интеллект может помочь в борьбе с болезнями и изменением климата, отметив, что важно также учитывать потенциальные риски для общества, национальной безопасности и экономики.