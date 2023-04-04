Италия стала первой западной страной, заблокировавшей ChatPGT - чат-бот, работающий на основе искусственного интеллекта (или ИИ).

Итальянское ведомство по защите данных начинает расследование в отношении компании openAI, стоящей за популярным чат-ботом, в связи с проблемами конфиденциальности данных после того, как в ChatGPT произошла утечка разговоров пользователей и платежной информации.

ChatGPT может ответить на любые вопросы, сдать за вас экзамены и даже создать и закодировать целый веб-сайт.

Однако растет обеспокоенность по поводу потенциальных рисков ИИ, включая угрозу серьёзной потери рабочих мест, а также распространения дезинформации.

На прошлой неделе крупнейшие игроки рынка технологий, включая главу Twitter Илона Маска, призвали приостановить разработку подобных систем ИИ на фоне опасений, что гонка по их разработке вышла из-под контроля.

Что же это означает для ЕС? Европейская организация потребителей (BEUC) призывает все органы власти провести расследование в отношении этих чат-ботов:

"Потребители не готовы к этой технологии, - считает замдиректора BEUC Урсула Пахл. - Они не понимают, насколько манипулятивной, насколько обманчивой она может быть. Они не понимают, что информация, которую они получают, может быть неверной. Я думаю, что этот инцидент с ChatGPT очень важен. Это своего рода сигнал тревоги для Евросоюза, потому что, несмотря на то, что мы работаем над этим законом об ИИ, он не будет применяться ещё года четыре. А мы видели, как происходило развитие ситуации с ChatGPT."

В настоящее время Европейская комиссия обсуждает первое в мире законодательство об искусственном интеллекте под названием "AI Act".

Но, похоже, что дело не дойдёт до запрета систем ИИ, по словам исполнительного вице-президента Европейской комиссии Маргрете Вестагер. В Твиттере она заявила:

_"Независимо от того, какие технологии мы используем, мы должны продолжать продвигать наши свободы и защищать наши права. Вот почему мы не регулируем технологии ИИ, мы регулируем использование ИИ._Давайте не будем выбрасывать то, на создание чего ушли десятилетия".

По данным BBC, ирландская комиссия по защите данных и британский регулятор также заявили, что начнут присматриваться к чат-ботам с ИИ, особенно в плане защиты данных.

Итальянское надзорное ведомство заявило, что у компании, создавшей ChatGPT, есть 20 дней, чтобы решить проблемы с защитой данных. В противном случае придётся заплатить штраф в размере 20 миллионов евро (или до 4% от годовой выручки).