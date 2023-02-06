Патриарх Кирилл работал на КГБ?

Глава Русской православной церкви разделяет с Владимиром Путиным не только его позицию по вторжению в Украину. По сообщениям швейцарской прессы, рассекреченные секретные файлы свидетельствуют о том, что патриарх Кирилл, так же как и российский президент, работал на КГБ.

Сообщается, что во время пребывания в Швейцарии в 70-х годах под кодовым именем «Михайлов», он выполнял миссию по оказанию влияния на Всемирный совет церквей (ВСЦ). С тех пор Швейцарию Кирилл/"Михайлов" посетил 37 раз. И не только для катания на лыжах.