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Россия

Патриарх Кирилл работал на КГБ?

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 Euronews
Патриарх Кирилл во время рождественской службы в Храме Христа Спасителя в Москве 6 января 2023 года.
Патриарх Кирилл во время рождественской службы в Храме Христа Спасителя в Москве 6 января 2023 года.   -   Авторское право  ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Глава Русской православной церкви разделяет с Владимиром Путиным не только его позицию по вторжению в Украину. По сообщениям швейцарской прессы, рассекреченные секретные файлы свидетельствуют о том, что патриарх Кирилл, так же как и российский президент, работал на КГБ.

Сообщается, что во время пребывания в Швейцарии в 70-х годах под кодовым именем «Михайлов», он выполнял миссию по оказанию влияния на Всемирный совет церквей (ВСЦ). С тех пор Швейцарию Кирилл/"Михайлов" посетил 37 раз. И не только для катания на лыжах.