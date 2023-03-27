Получение максимальной отдачи от ChatGPT: полезные подсказки, которые облегчат работу с чат-ботом

С момента своего появления ChatGPT захватил мир, и миллионы пользователей стали пользоваться его услугами.

Однако, в то время как некоторые пользователи считают чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) полезным инструментом, другие не слишком впечатлены и жалуются на проблемы и ограничения.

Один из ключевых факторов - способ взаимодействия с пользователями. Простых команд не всегда бывает достаточно, и юзерам приходится использовать более тонкие подсказки для достижения желаемых результатов.

Чтобы помочь пользователям максимально использовать возможности ChatGPT, эксперты в социальных сетях, таких как Twitter, поделились ценными идеями и стратегиями эффективного общения с чат-ботом.

Почему правильные подсказки так важны?

ChatGPT подвергается критике за неспособность точно выполнять некоторые задачи и склонность ко лжи. Однако секрет освоения ChatGPT и получения желаемых результатов заключается в выборе правильных подсказок для него.

Используя верные подсказки, пользователи могут более эффективно управлять чат-ботом и получать персонализированные ответы, раскрывая весь потенциал ChatGPT.

Важность подбора идеальных подсказок настолько велика, что компании нанимают специалистов, умеющих эффективно общаться с чат-ботами, и на рынке появилась новая должность - инженер по разработке подсказок ИИ - с зарплатой до 300 000 долларов (275 346 евро).

Euronews Next составил список из пяти самых полезных подсказок и испытал их на практике.

Задание 1: Упрощение сложных понятий

Подсказка: Привет, ChatGPT. Я хочу узнать о (вставьте тему). Объясни (вставьте тему) простыми словами, как будто мне 11 лет.

Объяснение от ChatGPT для 11-летнего ребенка ChatGPT

Способность ChatGPT обеспечивать ясность, использовать простой язык и давать объяснения - на высшем уровне. Когда его просят объяснить блокчейн так, чтобы его понял 11-летний ребенок, его чрезмерное упрощение сложных понятий помогает пользователям понять вещи за пределами их опыта и без необходимости предварительного знания технических терминов.

Задание 2: Создайте идеальный маркетинговый план

Задание: Я хочу, чтобы вы выступили в роли рекламодателя. Вы создадите кампанию по продвижению товара или услуги по вашему выбору. Вы выберете целевую аудиторию, разработаете ключевые сообщения и слоганы, выберете медиаканалы для продвижения и решите, какие дополнительные мероприятия необходимы для достижения ваших целей. Первое предложение звучит так: "Мне нужна помощь в создании рекламной кампании для (вставьте описание услуги или продукта)".

ChatGPT для маркетинга ChatGPT

ChatGPT имеет доступ к базе данных Интернета. Он знает, что нравится людям, что привлекает их больше всего, какая реклама хорошо работает для компаний, какие маркетинговые стратегии нужны для создания успешного бренда в любой области.

С ChatGPT время, когда успех маркетинговых стратегий оставался под вопросом или был вопросом простого везения, похоже, подходит к концу.

Некотоые используют ChatGPT для создания целой компании! Возможно, самое интересное в этой разработке то, что она действует, и, следуя простым пошаговым инструкциям чат-бота, пользователи смогли запустить бизнес и получить прибыль.

Задание 3: Воспользуйтесь консультациями экспертов

Предложение: Я представлю вам свой аргумент или мнение. Я хочу, чтобы вы раскритиковали его, как если бы вы были <человеком>.

Человек: (вставьте имя эксперта)

Аргумент: (вставьте желаемую тему)

Экспертное мнение от ChatGPT ChatGPT

Никто лучше самого богатого человека в мире не даст совет по зарабатыванию денег. Благодаря присутствию в сети таких успешных людей, как миллиардер Илон Маск, ChatGPT может легко имитировать их мыслительный процесс и персонифицировать их, чтобы давать пользователям актуальные и полезные советы.

Задание 4: Симуляция собеседования при приеме на работу

Задание: Смоделируйте собеседование для (укажите конкретную роль). Контекст: Я ищу эту работу, а вы - интервьюер. Вы будете задавать мне соответствующие вопросы, как будто мы проходим собеседование. Я буду отвечать. Задавайте следующий вопрос только после того, как я отвечу.

ChatGPT поможет устроиться на работу ChatGPT

Предоставьте чат-боту достаточно информации о работе, на которую вы проходите собеседование, и пусть он творит свою магию. Это отличный способ потренироваться отвечать на вопросы и получить общее представление о том, что вас могут спросить.

По мере того как вы будете предоставлять чат-боту все больше информации, он будет подбирать вопросы более эффективно.

Задание 5: Заставьте ChatGPT писать как вы

Задание: [Вставить текст].

Напишите о (вставьте тему текста) так, как написал бы вышеупомянутый автор.

ChatGPT может написать текст за вас ChatGPT

Одна из многих претензий к ChatGPT - неспособность предоставлять контент, адаптированный для каждого пользователя. В результате многие жалуются на скучные ответы и на то, что в некоторых случаях можно легко догадаться, что статью написал искусственный интеллект.

Однако при использовании правильной подсказки ChatGPT способен подражать вашему стилю письма и предоставлять индивидуальные ответы.