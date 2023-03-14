Уроки Чернобыля и Фукусимы: готова ли Европа к новой ядерной катастрофе?

12 лет назад мощное землетрясение и цунами вызвали ядерную аварию на АЭС "Фукусима-1" в Японии, вторую по масштабам в истории.

Годовщина катастрофы, которая привела к эвакуации 160 000 человек и обошлась японскому правительству более чем в 176 миллиардов евро, сама по себе должна быть достаточным напоминанием о потенциальной угрозе разлива ядерного топлива, но ряд недавних событий вызвал дополнительную тревогу в Европе.

В ходе вторжения России в Украину электросети страны неоднократно выводились из строя, вызывая отключения на крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, где электроэнергия необходима для предотвращения перегрева реакторов, как во время Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Между тем, европейские ядерные реакторы стареют - они были построены в среднем 36,6 лет назад, а недавние проверки во Франции обнаружили трещины в некоторых из них.

Ряд экспертов в области энергетики предупреждает, что экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, могут представлять серьезную угрозу для 103 ядерных реакторов ЕС, на долю которых приходится около четверти вырабатываемой в блоке электроэнергии.

Ян Хаверкамп, старший эксперт по ядерной энергетике и энергетической политике "Гринпис", считает, что шансы на то, что в Европе произойдет крупная авария, подобная Фукусиме, стали "реалистичными" и "мы должны принять их во внимание".

"Мы не подготовлены должным образом", - сказал он в интервью Euronews Next.

Риски ставки на ядерную энергию для сокращения выбросов углерода

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон утверждает, что основой будущей безуглеродной энергосистемы ЕС будут возобновляемые источники энергии при поддержке атомной энергетики.

"Реальность такова, что эти возобновляемые источники должны быть дополнены стабильным производством электроэнергии на базовом уровне. Именно поэтому атомная энергия является реальным решением", - сказала она в ноябре на 15-м Европейском форуме по атомной энергии.

Проблема стратегии, предусматривающей питание возобновляемых источников энергии за счет ядерной энергии, заключается в том, что она опирается на продолжение эксплуатации стареющих АЭС.

Пять из шести сценариев в "Докладе об энергетике будущего", исследовании, проведенном по заказу правительства Франции, предполагают, что для перехода к 2050 году к энергетической системе с нулевым энергопотреблением возобновляемые источники энергии должны опираться на ряд существующих атомных электростанций.

Логика использования старых станций заключается в том, что "мы не сможем произвести достаточное количество реакторов до этого времени", пояснил Хаверкамп.

Управление по ядерной безопасности Франции (ASN) соглашается с этим. "Темпы строительства новых ядерных реакторов для реализации предложенного сценария будет трудно выдержать", - говорится в его отчете за 2021 год.

Безопасны ли стареющие атомные станции?

ASN утверждает, что "хороший уровень" ядерной безопасности и защиты от радиации может быть достигнут только в том случае, если владельцы ядерных лицензий полностью возьмут на себя ответственность за это. Другими словами, именно операторы АЭС под надзором независимых национальных регуляторов несут основную ответственность за безопасность своих установок.

Обслуживание атомной станции зависит от ряда факторов, таких как ее конструкция и история надзора за ней. Но есть и другие факторы, которые вступают в игру, такие как подверженные ошибкам люди, землетрясения, цунами, пожары, наводнения, торнадо и даже террористические атаки.

В катастрофе на АЭС Фукусима в 2011 году участвовала атомная станция, которой было более 40 лет, и авария была частично объяснена недостатками конструкции и неадекватными мерами безопасности.

Модернизация стареющих станций может снизить риск в некоторых аспектах, сказал Хаверкамп, "но риск все равно остается: все может пойти не так, просто потому что они продолжают работать".

Франция имеет один из лучших показателей ядерной безопасности в мире. Однако Бернар Дорощук, глава ее надзорного органа, заявил в начале этого года, что необходим "системный обзор", чтобы изучить и индивидуально обосновать способность старых реакторов продолжать работу после 50 или даже 60 лет, а также предусмотреть новые вызовы, связанные с изменением климата.

Только на этой неделе французский поставщик электроэнергии EDF сообщил о "несущественных" дефектах на трубах охлаждения двух реакторов на севере и востоке Франции.

Трещины, расположенные в аварийном контуре, который закачивает воду для охлаждения системы в случае чрезвычайной ситуации, не были признаны опасными, поскольку реакторы находились на техническом обслуживании, но их обнаружение оживило дебаты о стратегиях Франции по надзору за ядерным парком.

Насколько безопасно жить около атомных станций?

Есть еще один элемент ядерной безопасности, который особенно важен: плотность населения вокруг ядерных объектов. Районы, населенные миллионами людей, гораздо сложнее эвакуировать, чем почти безлюдные.

После аварии на Фукусиме в марте 2011 года Деклан Батлер, журналист научного журнала Nature, совместно с НАСА и Колумбийским университетом провел исследование, сравнив плотность населения вокруг атомных электростанций мира.

На момент публикации его результатов две трети мировых АЭС имели большую плотность населения в радиусе 30 километров, чем Фукусима, где на день аварии проживало 172 000 человек.

В частности, исследование показало, что плотность населения вокруг ядерных реакторов в Европе была гораздо выше, чем вокруг Фукусимы.

Например, во Франции, по оценке Батлера, около 930 000 человек живут в радиусе 30 км вокруг Фессенхайма, одной из АЭС, расположенных на северо-востоке страны, и 700 000 человек живут вокруг станции Бюже, расположенной в 35 км к востоку от Лиона, третьего по величине города страны.

Пытаясь разобраться в некоторых несоответствиях безопасности, Батлер также столкнулся с понятием "за пределами проектной базы", которое подразумевает, что некоторые катастрофические сценарии не были полностью учтены в процессе проектирования, поскольку считаются слишком маловероятными.

Например, АЭС "Фукусима-1" была расположена в районе, который на карте сейсмического риска Японии обозначен как район с относительно низкой вероятностью сильного землетрясения и цунами. Поэтому тот факт, что станция не была готова к таким драматическим экологическим угрозам, частично объясняется "превышением проектной мощности" - землетрясение и цунами были более мощными, чем возможности станции по их преодолению.

Научились ли мы чему-нибудь на примере Чернобыля и Фукусимы?

Хаверкамп сказал, что усилия в основном были сосредоточены на технической готовности к предотвращению ядерных аварий, но не на готовности к чрезвычайным ситуациям или готовности населения.

"Каждая ядерная страна в ЕС, я боюсь, на данный момент имеет недостаточную готовность на случай аварии, - сказал он. - И я могу гарантировать вам, что если в Европе произойдет авария, то все снова закончится хаосом, как это было на Фукусиме".

Мы действительно многому научились на Фукусиме, считает американский ученый и эксперт по медицине катастроф доктор Ирвин Редленер.

"Дело в том, что мы говорим об уроках, но не действуем в соответствии с ними, - сказал он в интервью Euronews Next. - Человечество стало лучше реагировать на небольшие чрезвычайные ситуации, такие как пожары в больших зданиях, небольшие бури и метели, но когда дело доходит до крупномасштабных катастроф, таких как ядерные инциденты, наша способность реагировать остается дисфункциональной, потому что мы не готовы к ним. Мы являемся жертвами случайных действий по обеспечению готовности без согласованного плана".

Что делать в случае ядерной катастрофы?

Несколько международных организаций предоставляют ресурсы, объясняющие, что делать в случае ядерной аварии. Красный Крест - одна из них, и ознакомление с их рекомендациями - разумное использование вашего времени.

"В конце концов, есть две вещи, которые стоят на пути глобальной готовности, - говорит Редленер. - Первая - это иллюзия безопасности, а вторая - отстраненные, неосведомленные граждане.

Иллюзия безопасности или "театр готовности", по мнению ученого, это фантазия о том, что мы каким-то образом знаем, что мы делаем, или знаем, что мы будем делать, когда столкнемся с таким катастрофическим событием.

"Но есть ряд простых вещей, которые мы можем сделать после ядерного инцидента, которые могли бы спасти наши жизни, если бы мы о них знали", - добавил Редленер.