Выборы в Эстонии: большинство избирателей предпочло э-голосование бумажным бюллетеням

Впервые с момента введения интернет-голосования в Эстонии на всеобщих выборах было подано больше голосов онлайн, чем бумажных бюллетеней.

Балтийская страна ввела э-голосование в 2005 году для продвижения электронного правительства и цифровых услуг на всех уровнях общества, что означает, что жители могут открыть банковский счет, подписать документы, подать налоговую декларацию или получить рецепт - среди прочего - через интернет.

Единственная ограниченная услуга - это подача заявления на развод, а высокий уровень участия в выборах отражает доверие населения к честности интернет-голосования.

"Все наши выборы: местные, в национальный парламент и европейские выборы, имеют компоненты э-голосования, и сейчас, когда оно обогнало традиционное, это говорит о доверии", - считает Эрика Пийрметс, советник по цифровой трансформации в e-Estonia.

"У нас есть политические партии, которые выступают против э-голосования, и сейчас в Эстонии идет дискуссия по этому поводу. Мы должны быть в курсе опасений, делиться информацией и обеспечивать еще большую прозрачность, чтобы показать, насколько безопасна система", - сказала Пийрметс в интервью Euronews Next.

Другие страны пытались внедрить собственные версии интернет-голосования, например, в Канаде и Швейцарии, но с ограниченным успехом. Пийрметс полагает, что Эстония добилась особого успеха благодаря сильной электронной системе идентификации, которую используют все, что является одним из компонентов системы э-голосования.

Как проголосовать по интернету в Эстонии?

Проголосовать через интернет в Эстонии можно с помощью компьютера, при этом избиратели, имеющие право голоса, могут использовать удостоверение личности и считыватель карт, а также PIN-коды для безопасности.

Проголосовав заранее, позже можно даже изменить свое решение, заполнив обычный бумажный бюллетень лично в день выборов. Он аннулирует поданный э-голос.

Сначала избиратели должны загрузить приложение для голосования, затем вставить свое удостоверение личности в считывающее устройство и подтвердить свое право голоса и право на участие в выборах.

После входа в систему они получают список кандидатов и выбирают наиболее предпочтительного. Необходимо ввести PIN-код, чтобы подтвердить свой голос цифровой подписью, и на этом процесс завершен.

Почему э-голосование так популярно в Эстонии?

Возможно, одна из причин популярности и успеха э-голосования в Эстонии заключается в том, что государство внедряло цифровые системы в то время, когда безопасности онлайн-систем уделялось меньше внимания. Поэтому за прошедшие годы, когда не было доказано ни одного случая мошенничества с э-голосованием, эстонские избиратели очень привыкли к нему.

"Мы так рано начали предоставлять эти услуги, что люди, возможно, не знали о возможных проблемах с безопасностью", - объясняет Пийрметс.

"Сейчас, если бы мы оказались в такой же ситуации и попытались сделать доступным голосование с помощью интернета, я думаю, что сопротивление было бы больше: сейчас люди лучше понимают, что эти системы могут быть уязвимы для атак", - добавила она.

Естественный цифровой разрыв

После завершения еще одних выборов, есть ли какие-либо закономерности в том, кто использует э-голосование, а кто нет? Существует ли в Эстонии цифровое неравенство по возрастному признаку или по признаку родного языка?

E-Estonia говорит, что в стране все еще существует определенное разделение как в отношении э-голосования, так и цифровых услуг в целом, но нет четкой закономерности. Нельзя сказать, например, что пожилые люди избегают новых технологий.

"У граждан есть личные предпочтения, как они хотят пользоваться цифровыми услугами, и мы не можем нарисовать какой-то один-единственный портрет избирателя", - говорит Пийрметс.

Эстонские власти пока не опубликовали информацию о возможных попытках атак на систему э-голосования во время избирательного цикла 2023 года.