Эстония: визы для "цифровых кочевников"

Бывшие советские фабрики, превратившиеся в современные пространства для совместной работы, уже стали обычным явлением в эстонской столице Таллине, и спрос на такие помещения растёт. На днях правительство страны одобрило выдачу виз для так называемых "цифровых кочевников" - занимающихся удалённой работой через интернет иностранцев, чья деятельность не зависит от их местонахождения. Такая виза позволит людям оставаться и работать в Эстонии в течение года, включая 90 дней путешествий по Европе.

При отсутствии значительных природных ресурсов и прибыльных отраслей промышленности для Эстонии с её суровым климатом развитие такого туризма для "цифровых кочевников" - неплохой способ стимулировать экономику.

"Поскольку мы слишком малы, нам нужно привлечь как можно больше людей в нашу страну, чтобы обеспечить рост нашей экономики, но также чтобы просто тут было больше народу в Эстонии", - говорит управляющий одного из цифровым офисом Отто Ваттер.

Такие цифровые офисы имеются уже во многих странах, но они предназначены в основном для фрилансеров. А Эстония стала одним из пионеров развития программ и для "цифровых кочевников".

"Согласно действующему в настоящее время закону об иностранцах, "цифровой кочевник" - это человек, работающий удаленно", - говорит Рут Аннус, заведующая отделом миграции в министерстве внутренних дел.

Вивиан Дсоуза из Индии - один из таких работников. Он специалист в области авиационных компьютерных технологий.

"Такие люди, как я, могут работать из любой точки мира. Я живу в Сингапуре и работаю "цифровым кочевником" около года. Я хотел бы сменить обстановку, но ясно, что офиса в Европе у меня нет , так что для меня такой вариант очень удобен".

Во время пандемии COVID-19 удалённая работа стала новой нормой, и в Эстонии надеются, что число "цифровых кочевников" в стране будет расти.

"Внезапно появляются миллионы людей, которые знают, что могут работать удалённо. Их работодатели тоже знают, что они могут работать удаленно.Так что я ожидаю, что в ближайшее время в секторе, обслуживающем "цифровых кочевников", будет настоящий бум", - считает Кароли Хиндрикс, глава компании JOBBATICAL.

Янис Лайзанс, Euronews:

_"Сколько всего сейчас цифровых кочевников в мире пока невозможно сказать с точностью. До пандемии Эстония надеялась привлекать в страну до 2 тысяч человек ежегодно".

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