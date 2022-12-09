Возможность управлять техникой с помощью разума уже не относится к области научной фантастики: несколько компаний ведут разработку мозговых имплантатов, которые должны позволить людям это делать. Одной из этих компаний владеет Илон Маск, богатейший человек в мире.

В начале декабря мультимиллиардер, генеральный директор компании Neuralink (а также глава Twitter, SpaceX и Tesla) заявил, что по его прогнозам, компания начнет тестировать интерфейс мозг-компьютер на пациентах уже через шесть месяцев.

Что же способны делать такие импланты в мозг уже сегодня и как они могут изменить нашу жизнь завтра?

Связь и общение будущего

Учёный и популяризатор науки Стивен Хокинг как-то заметил, что интерфейс мозг-компьютер, позволяющие передавать мысли по беспроводному каналу на внешние устройства, - это будущее всех коммуникаций.

Английскому физику и космологу поставили диагноз бокового амиотрофического склероза (БАС), когда ему был всего 21 год, и по мере того, как собственное тело отказывало ему, интерфейс мозг-компьютер становился всё более актуальным.

БАС - это нейродегенеративное заболевание, которое вызывает постепенное ухудшение состояния мышц и в краних формах приводит к затруднению глотания, речи и, в конечном итоге, дыхания.

Из-за болезни Хокинг практически не контролировал свои мышцы, поэтому он использовал ставшее знаменитым устройство генерации речи, чтобы разговаривать через компьютер, разработанный компанией "Интел".

Программное обеспечение компьютера перемещало курсор по клавиатуре, который Хокинг мог остановить движением щеки, когда тот достигал нужной буквы или слова. Хокинг использовал дополнительный синтезатор речи, который читал предложение после того, как оно было подтверждено или дополнено программным обеспечением.

Мозговой имплантат "Стентрод" компании Synchron, похожий на стент

Технология сопровождала Хокинга весь его жизненный путь, вплоть до смерти в марте 2018 года. Но сегодня ученые продолжают мечтать о более сложных формах взаимодействия мозга и компьютера.

Хокинг умер всего за два года до того, как первый в мире чип с нейрокомпьютерным интерфейсом был вживлён пациенту: "стентрод" был изготовлен компанией Synchron из Австралии, обосновавшейся в Нью-Йорке.

Интерфейс "стентрод" - мозговой имплантат, похожий на стент, в 2020 году получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США статус "прорывной технологии", а год спустя Synchron стала первой в мире компанией, получившей разрешение на проведение клинических испытаний этого нейрокомпьютерного имплантата.

Перспективы и надежды, возлагаемые на технологию, которую разрабатывает Synchron, основаны на клинических испытаниях, ведь главная цель технологии - подарить независимость людям, потерявшим физическую самостоятельность.

Как работает интерфейс мозг-компьютер?

Интерфейс "стентрод" - это устройство размером со спичечную головку с сетчатой структурой, содержащее электроды. Этот "чип" вживляют в мозг, после чего устройство способно улавливать нейросигналы, позволяющие пользователю управлять внешними системами.

Synchron описывает "стентрод" как устройство Bluetooth, позволяющее управлять компьютером с помощью мысли. Это позволит людям с тяжелыми формами паралича выполнять такие задачи, как письмо, отправка текстовых сообщений, электронная почта, покупки и банковские операции в Интернете, с помощью мысли - и без необходимости открытой операции на мозг.

Устройство не требует трепанации черепа, поскольку его просто вводят через яремную вену в мозг. Технология использует кровеносные сосуды в качестве магистрали, ведущей в мозг, и вживляет в их стенки микроэлектроды, которые могут регистрировать активность коры головного мозга - области, основной функцией которой является генерирование сигналов для контроля за моторикой тела.

Таким образом, пациенты получают возможность использовать мозговые импульсы для управления цифровыми устройствами без посредничества сенсорного экрана, мыши, клавиатуры или технологии голосовой активации (как это было в эпоху Хокинга).

Как интерпретируются мозговые сигналы?

Команда ученых должна была изучить нейронные сигналы, которые улавливает "стентрод", когда участники экперимента выполняли определенные движения или просто думали о выполнении этих же движений, чтобы затем интерпретировать эти сигналы и перевести на понятный компьютеру язык.

На сегодня имплантат "стентрод" установлен лишь нескольким пациентам, но недавно журнал Wired сообщил, что компания Synchron планирует вживить устройство 15 пациентам до конца 2022 года.

Первым пациентом, опробовавшим нейрокомпьютерный интерфейс компании Synchron, стал пациент по имени Грэм Фелстед, а вторым - Филип О'Кифф. Как и Хокинг, оба мужчины страдают от БАС.

"Открывается новый горизонт. В самом деле! - заявил Филип О'Кифф в интервью журналу The Economist, - Прямая связь между мозгом и компьютером - это ещё один шаг на пути эволюции человечества".

В настоящее время компания Synchron проводит клинические испытания, финансируемые Национальным институтом здравоохранения США, в ходе которых будет оценена безопасность "стентрода", а также изучена его эффективность на пациентах с тяжелой формой паралича.

Synchron надеется, что эта технология также позволит диагностировать и лечить заболевания нервной системы, включая болезнь Паркинсона, эпилепсию, депрессию и гипертонию.