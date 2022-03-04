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Россия

"Лукойл" призывает остановить войну на Украине

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 Андрей Позняков
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Заправка "Лукойл" в Нью-Джерси
Заправка "Лукойл" в Нью-Джерси   -   Авторское право  AP Photo/Seth Wenig

Руководство крупнейшей российской частной компании «Лукойл» призывает к скорейшему прекращению войны на Украине. Соответствующее обращение совет директоров адресовал акционерам, сотрудникам и клиентам нефтегазового гиганта. В документе сказано, что компания выражает «глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия»:

Мы выступаем за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путём переговорного процесса, дипломатическими средствами.
Заявление корпорации «Лукойл»

«Лукойл» стал первой из крупнейших российских корпораций, которые публично выступили против войны на Украине. Это предшествовало значительное падение котировок компании: её капитализация сократилась более чем вдвое с 15 февраля.

В четверг Лондонская биржа сняла с торгов акции «Лукойла» вместе с ценными бумагами других крупных российских компаний из-за санкций после вторжения на Украину.