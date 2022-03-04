"Лукойл" призывает остановить войну на Украине

"Лукойл" призывает остановить войну на УкраинеКомментарии
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Руководство крупнейшей российской частной компании «Лукойл» призывает к скорейшему прекращению войны на Украине. Соответствующее обращение совет директоров адресовал акционерам, сотрудникам и клиентам нефтегазового гиганта. В документе сказано, что компания выражает «глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия»:
«Лукойл» стал первой из крупнейших российских корпораций, которые публично выступили против войны на Украине. Это предшествовало значительное падение котировок компании: её капитализация сократилась более чем вдвое с 15 февраля.
В четверг Лондонская биржа сняла с торгов акции «Лукойла» вместе с ценными бумагами других крупных российских компаний из-за санкций после вторжения на Украину.