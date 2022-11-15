Владелец соцсети Твиттер Илон Маск заявил, что значок Twitter Blue, вероятно, вернётся "в строй" к концу недели, после того как изменения в механизме верификации, внесенные новым владельцем, вызвали хаос на соцплатформе.

Медиаплатформа приостановила недавно объявленную услугу подписки на синюю галочку за 8 долларов в минувшую пятницу, после того как поток фальшивых аккаунтов, оплаченных самозванцами, был одобрен командой модераторов.

Вместо синей галочки Маск вернул значок "официальный" некоторым VIP-аккаунтам на Твиттере.

Платная верификация тут же вызвала широкую полемику на платформе после того, как Маск заявил, что повышение цены и изменение правил было необходимо для увеличения доходов компании, а также для решения, по его словам, одной из самых "больших проблем платформы - фальшивых аккаунтов" По новым, введённым Маском, правилам верификацию может оплатить любой пользователь.

Ранее синяя галочка верификации была доступна только для аккаунтов политиков, известных людей, журналистов и общественных деятелей.

Однако возможность платить за верификацию, предоставленная любому желающему, вскоре привела к тому, что на платформе тут же появилось множество верифицированных аккаунтов, выдающих себя за крупные компании и известных личностей.

Один аккаунт, выдающий себя за американскую фармацевтическую мега-компанию Eli Lilly, которая зарабатывает миллионы на препаратах для контроля за диабетом, используя ник @EliLillyandCo, объявил, что инсулин теперь "бесплатный".

Многие американцы, которые ежедневно нуждаются в инсулине, вынуждены регулярно платить сотни долларов за это лекарство.

Цена акций фармагиганта Eli Lilly and Company резко упала после того, как твит стал вирусным.

Другие аккаунты выдавали себя за политиков: так, два аккаунта вызвали недоумение, выдав себя за бывшего президента США Джорджа Буша и экс-премьера Великобритании Тони Блэра, которые, якобы, едко высказались о военной кампании в Ираке.

"Так соскучился по убийству иракцев," - написал фейк-Буш, на что фейк-Блэр отреагировал в рипосте: "По правде сказать, и я тоже".

Появился даже аккаунт, выдававший себя за Иисуса Христа, который получил галочку верификации после оплаты 8 долларов. Многочисленные комментаторы тут же весело отреагировали на явление Твиттер-Христа народу: кто-то попросил предсказать выигрышные номера лотереи. Самозваный Иисус в ответ выдал 5 чисел.

Появилось множество аккаунтов, выдающих себя за самого Илона Маска. Настоящий Маск быстро разъяснил, что самозванцы и пародирование будут жёстко регулироваться на платформе, после чего он приостановил функцию Twitter Blue.

С недавнего времени владелец Twitter Илон Маск, который также является гендиректором SpaceX и Tesla, заявил в воскресенье, 13 ноября, что Twitter Blue вернется к пользователям "вероятно, в конце следующей недели". За это время соцсети предстоит основательно пересмотреть процесс модерации заявок на платную верификацию.

Американское общество защиты прав потребителей смотрит на Twitter с "глубокой озабоченностью"

После того, как богатейший человек планеты купил Twitter за 44 миллиарда долларов, он тут же ввёл радикальные изменения в управлении компанией, в том числе, уволив тысячи сотрудников.

В воскресенье Маск объявил, что Twitter скоро позволит организациям указывать другие аккаунты в его соцсети как связанные или не связанные с ними.

"Вот уже очень скоро, - объявил Маск в твите - Twitter позволит организациям определять, какие ещё аккаунты в Twitter на самом деле с ними связаны".

Маск поднял вопрос о возможности банкротства социальной платформы, сделав заявление в четверг, - день, когда компанию покинул теперь уже бывший глава отдела доверия и безопасности Йоэль Рот.

В своем первом корпоративном имейле, разосланном всем сотрудникам, Маск объявил, что Twitter не сможет "пережить предстоящий экономический спад", если не сможет увеличить доходы от подписки, чтобы компенсировать падение доходов от рекламы.

В четверг Федеральная торговая комиссия США заявила, что наблюдает за компанией Twitter с "глубокой озабоченностью".