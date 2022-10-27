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США

Илон Маск назвал себя "главным по твитам" и призвал "свыкнуться с этой мыслью"

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 Euronews
Илон Маск заходит в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Илон Маск заходит в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках   -   Авторское право  Twitter page of Elon Musk via AP

Илон Маск намекнул на скорое завершение сделки по покупке Twitter, выложив видео, где он заходит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках.

Ролик обыгрывает популярный англоязычный мем с призывом свыкнуться с этой мыслью.

При этом Маск обновил описание профиля в своем аккаунте в соцсети, назвав себя "главным по твитам".

По словам миллиардера, во время своего визита он пообщался со "множеством крутых людей".

Как сообщает агентство "Блумберг", Маск заверил сотрудников Twitter, что не собирается увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения, как это сообщалось ранее.

Сделка должна завершиться до 28 октября.