Илон Маск назвал себя "главным по твитам" и призвал "свыкнуться с этой мыслью"

Илон Маск намекнул на скорое завершение сделки по покупке Twitter, выложив видео, где он заходит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках.

Ролик обыгрывает популярный англоязычный мем с призывом свыкнуться с этой мыслью.

При этом Маск обновил описание профиля в своем аккаунте в соцсети, назвав себя "главным по твитам".

По словам миллиардера, во время своего визита он пообщался со "множеством крутых людей".

Как сообщает агентство "Блумберг", Маск заверил сотрудников Twitter, что не собирается увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения, как это сообщалось ранее.

Сделка должна завершиться до 28 октября.