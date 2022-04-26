Каким будет "Твиттер" при Илоне Маске?

Социальная сеть Twitter перейдет в этом году в собственность Илона Маска, совладельца компании Tesla и главы компании SpaceX. Бизнесмен обещает, что при нем сеть будет предоставлять каждому право на высказывание. Но сторонники применявшейся до настоящего времени политики модерации публикаций в "Твиттере" напоминают, что Илон Маск сам не раз подвергался санкциям за свои высказывания.

"Старая гвардия "Твиттера" не раз налагала на него санкции за подстрекательство и за намеки, которые не соответствовали действительности, — вспоминает журналистка Дженнифер Бейкер. — Особенно про одного из спасателей таиландской футбольной команды, застрявшей в пещере несколько лет назад. Это высказывание вызвало очень много споров. Поэтому Илона Маска далеко не все видят как беспристрастную фигуру — с точки зрения культуры или свободы слова — для руководства "Твиттером". Есть разница между теми, кто считают, что содержание "Твиттера" нужно модерировать, и теми, кто считает, что он должен стать для пользователей Диким Западом. Есть опасения, что Илон Маск, возможно, выступает за второй вариант”.

Переход "Твиттера" в собственность Маска поддержал основатель компании Джек Дорси, приветствовав намерение бизнесмена вернуть сети доверие общества и инклюзивность. Дорси также поблагодарил Маска за "вывод "Твиттера" из невозможного положения".