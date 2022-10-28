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США
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"Птица на свободе" - Илон Маск опубликовал твит, де-факто подтверждающий его покупку компании

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 Euronews
"Птица на свободе" - Илон Маск опубликовал твит, де-факто подтверждающий его покупку компании
Авторское право  OLIVIER DOULIERY/AFP or licensors

"Птица на свободе" - Илон Маск опубликовал твит, де-факто подтверждающий покупку им компании.

Новый владелец, как сообщает CNN, уволил гендиректора Парага Агравала и еще двух топ-менеджеров. Официального подтверждения этой информации от компании пока не поступало.

Маск заявил, что пересмотрит политику модерации контента в Твиттере, "свободы слова" станет больше.

При этом ранее предприниматель заверил, что Твиттер не станет "территорией вседозволенности", а будет дружелюбной и гостеприимной платформой, где каждый сможет найти то, что ему нужно.

Одним из первых поздравил Маска с покупкой экс-президент США Дональд Трамп, заявивший, что его аккаунт в соцсети будет восстановлен 31 октября.

Предприниматель объявил о желании приобрести Твиттер в апреле за 44 миллиарда долларов. Стороны достигли договоренностей, но сделка была "поставлена на паузу", как сообщалось, из-за количества фейковых и спамерских аккаунтов. Летом Маск объявил, что передумал покупать компанию, отметив, что ее руководство не предоставило ему необходимые данные. Твиттер подал на Маска в суд. 

В октябре бизнесмен предложил вернуться к сделке на прежних условиях и продать ему компанию.