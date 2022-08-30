Дефицит воды в Испании

Жизнь городка Ривадавия в испанской Галисии — свидетельство того, какие последствия оказала летняя засуха. Город испытывает постоянный дефицит воды.

Например, в парикмахерской приходится использовать бутилированную воду и греть её в микроволновке.

Имма Родригес, парикмахер:

"Водопровод работает с часу до трёх дня и с полдевятого вечера до 11. Это всё наши нерабочие часы. Так что мы пытаемся справиться как можем".

Пекарь и хозяин бара носят воду мисками и вёдрами из фонтанчиков, которые в отличие от водопровода работают сравнительно стабильно.

Хосе Мануэль Дабарка, хозяин бара:

"В Ривадавии такое впервые. Засуха, жара или как хотите это называйте, но в первый раз у нас так мало воды — при том, что рядом с городом целых две реки".

Та речка, из которой городская система брала воду, пересохла почти полностью. Мэрия закупает воду автоцистернами и ставит на улице большие баки, чтобы хоть как-то улучшить условия жизни для горожан.

Из пяти тысяч жителей Ривадавии около пятисот всё же получают воду из крана круглосуточно: это жители исторического центра города. Там очень старый водопровод, и постоянные скачки давления могут попросту разорвать трубы.