Гигантская ракета Системы космических запусков НАСА (SLS) готова отправиться в путешествие к Луне. По словам американского космического агентства, этот полёт заложит основу для долгосрочного присутствия людей на лунной поверхности.

Как отмечают в НАСА, миссия Artemis-I - это испытательный полет огромной важности. В результате запуска ракеты-носителя в понедельник, 29 августа беспилотный модуль Orion будет выведен на окололунную орбиту, после чего вернется на Землю.

Модуль соберет важнейшие данные перед следующими этапами миссии - его пилотируемым запуском на лунную орбиту, за которым последует первая с 1972 года миссия по прилунению и высадке людей на поверхность спутника Земли.

Что такое миссия "Артемида-1"?

Сейчас речь идёт о первом этапе миссии Artemis ("Артемида"), конечная цель которой - установление долгосрочного присутствия человека на поверхности Луны.

В понедельник начинается первый этап миссии "Артемида-1". НАСА запустит беспилотный космический корабль "Орион" на орбиту вокруг Луны в рамках тестового полета, чтобы обеспечить максимальную безопасность последующих пилотируемых миссий.

Космический корабль Orion запускают из Космического центра им.Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, к Луне модуль Orion доставит гигантская ракета НАСА - SLS. По данным НАСА, это самая мощная ракета в мире, способная доставлять больше полезной нагрузки на дальние расстояния, чем любой другой космический аппарат аппарат.

Высота ракеты-носителя SLS - почти 100 метров, она способна обеспечить тягу в 4.000 тонн. Через две минуты после старта от ракеты отделятся два ускорителя, а затем основная ступень, которая выполняет большую часть тяжелой нагрузки при запуске.

Все эти части упадут в Тихий океан, а космический корабль "Орион" продолжит свой путь к Луне. В течение четырех-шести недель полета "Орион" преодолеет 450.000 км от Земли до Луны и тысячи километров за пределами нашего естественного спутника.

"Мы собираемся проверить модуль в экстремальных условиях: мы заставим его проделывать маневры, на которые мы никогда бы не пошли будь на борту корабля экипаж. Это позволит в будущем максимально повысить безопасность полёта", - поясняет инженер НАСА Билл Нельсон.

Корабль Orion полетит к Луне с помощью служебного модуля, предоставленного Европейским космическим агентством (ЕКА).

Манекены для космических краш-тестов

В космический корабль Orion размером 3 метра помещается до четырех астронавтов.

В первом полете место командира займет полноразмерный манекен в оранжевом летном костюме, оснащенный датчиками вибрации и ускорения.

Два других манекена, сделанных из материала, имитирующего человеческие ткани, будут измерять космическую радиацию, которая представляет один из наибольших рисков в ходе космических полетов.

В процессе полета по пути к Луне из капсулы будут выпущены десять спутников (размером с коробку от обуви), которые, помимо прочего, будут производить замеры радиации на пути к Луне.

Что будет после миссии "Артемида-1"?

За "Артемидой-1" последуют "Артемиды" -2 и -3, первые пилотируемые лунные миссии НАСА за последние пять десятилетий.

Если всё пойдет по плану с первой тестовой миссией, и следующие запланированные миссии не столкнутся с задержками, которые преследовали "Артемиду-1", то второй тестовый полет вокруг Луны - на этот раз пилотируемый - должен состояться в 2024 году.

Если пилотируемый полёт пройдёт по плану, то миссия "Артемида-3" должна стартовать годом позже (в 2025-м). Это будет первая посадка на Луну корабля с экипажем со времен исторического полёта Apollo-17 в 1972 году. Предполагается, что впервые на поверхность Луны высадится астронавт-женщина.

В ходе миссий Artemis будут проведены испытания систем для создания на окололунной орбите шлюзовой базы, которая станет опорной для полетов на поверхность Луны. После того как на Луне или на орбите вокруг неё будет установлено постоянное присутствие человека, базу можно будет использовать для дальнейших космических полетов, в том числе на Марс.

"Всё это - не работа одного или двух человек. Это результат работы команд из сотен людей, каждый их которых внёс свой опыт и пришёл в команду со своим уникальным образованием. Все вместе они и сделали эту миссию возможной", - рассказал Николас Ньюджент, инженер проекта в Космическом центре им.Джона Стенниса.

"Мы собираемся запустить ракету, которую создали все эти люди. Это же так круто! Каждый из них может сказать: я работал над этой миссией! А теперь они работают над второй, третьей, четвертой и так далее", - отметил директор сборочного комплекса Michoud в Новом Орлеане, Лонни Дютрейкс.

Сколько стоит миссия Artemis?

Многочисленные задержки и технические неполадки мешали осуществлению миссии Artemis, поэтому запуск с мыса Канаверал в понедельник проходит в атмосфере высокого напряжения.

Стоимость "Артемиды-1" выросла до 4 миллиардов долларов (ок.250 млрд рублей), а вся программа в целом обойдется НАСА не менее чем в 93 миллиарда (то есть больше 5,5 трлн рублей) до момента, когда астронавты с Земли вновь высадятся на лунную поверхность.

"Это испытательный полет, и он не лишен риска. Мы проанализировали все факторы риска, снизили его, насколько это было возможно, - поясняет перед запуском Боб Кабана, один из управляющих космической миссией в НАСА. - Но мы намеренно подвергаем "Орион" перегрузкам - сверх того, на что он рассчитан. Мы готовимся отправить его на Луну с экипажем и должны быть уверены, что он будет работать идеально, когда до этого дойдёт. Все риски должны быть отработаны. Мы многому научимся в ходе этого испытательного полета".