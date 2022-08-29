Запуск "Артемиды-1" отложен из-за технических проблем

НАСА отложило запланированный на понедельник запуск "Артемиды-1" — первого за долгое время американского полёта к Луне. В сверхтяжёлой ракете SLS обнаружили утечки топлива. Эти проблемы были обнаружены ещё в начале года, и над их устранением работали, но перед стартом они проявились вновь. Следующее "окно" для запуска к спутнику Земли появится в пятницу.

"Артемиду" назвали в честь богини — сестры Аполлона, именем которого называлась программа по высадке первых людей на Луну. "Артемида-1" — беспилотный полёт корабля "Орион" вокруг Луны и обратно. Уже следующая миссия, "Артемида-2", будет пилотируемым облётом спутника, её пока планируют на май 2024 года. "Артемида-3", в теории, должна стать первой за полвека высадкой человека на Луну.

Одна из главных задач программы — создание орбитальной лунной станции, которую можно будет использовать и для освоения спутника, и как опорную базу для полётов на Марс.