Продажи через интернет в первом полугодии 2022 выросли в России на 50%

"Общий объем интернет-торговли в первом полугодии 2022 года составил 2,3 трлн рублей (или 38 млрд долл.США). Столько потратили россияне на российских и зарубежных онлайн-площадках. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 трлн, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года," - говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Это значительный рост, ведь в среднем в течение последнего десятилетия объём рынка онлайн-заказов увеличивался в РФ на 20% в год. Согласно прогнозу Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, к 2024 году объём рынка должен был вырасти до 2,78 трлн руб. Как следует из цифр, приведённых АКИТ, уже в 2022 году этот показатель будет значительно выше.

Объем трансграничной торговли за первые 6 месяцев 2022-о упал на 27% по сравнению с 2021 годом и составил 103 млрд рублей, сообщает ТАСС. Общий рост достигается за счёт заказов на внутреннем рынке.

Чаще всего в интернете покупают:

электронику и бытовую технику - 22% от общего объема интернет-торговли,

мебель и товары для дома - 17,7%,

одежда и обувь - 13,9%,

продукты питания - 13,5%,

товары для красоты и здоровья - 7,5%.

На эти наиболее востребованные категории товаров приходится три четверти всего объёма рынка онлайн. Больше всего заказов в онлайн приходится на Москву (10,7%) и Санкт-Петербург (7,3%). Доля рынка городов-миллионников европейской части России - примерно по 2%. Исключение составляет лишь Краснодарский край, откуда на онлайн-платформы поступает 4,4% от общего объёма заказов.

Покупательская способность в онлайн-сегменте "не только сохранилась, но даже выросла, - комментирует динамику роста интернет-продаж президент АКИТ Артем Соколов. - И хотя во втором квартале рост объемов продаж был не таким интенсивным, как в первом, тем не менее каждый месяц этого периода почти на 40% превышал показатели 2021 года, а это довольно внушительный прирост."

Очевидное объяснение этому, по мнению экспертов, - ускоренный рост потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в офлайн-ретейле: сокращение ассортимента, уход с российского рынка иностранных брендов, а также достаточное количество товарных предложений в онлайне, где потребитель по-прежнему может найти привычные марки товаров, а также новые бренды производителей и импортеров."

Ассоциация компаний интернет-торговли объединяет крупнейших онлайн-ретелеров, которые генерируют более 70% от общего объема рынка интернет-торговли в России. В Ассоциацию сегодня входят около 80 компаний, в том числе Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.видео", Avito.ru, Lamoda, "Утконос онлайн", "Перекресток впрок", "Яндекс маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.