Вместо русалки — "Царевна-лебедь": на российский рынок возвращается сеть кофеен "Старбакс". Как и многие западные франшизы, официально ушедшие из страны, предприятие подверглось ребрендингу и называется теперь Stars Coffee.

"Очень забавно: русалочку почти не тронули, только убрали хвост и надели кокошник", — описывают прохожие новый логотип.

У американской корпорации было 130 кофеен по всей России, в них работало около 2 тыс. человек. К новым собственникам, по данным СМИ, перешли все помещения и всё оборудование, и рабочие места они тоже обещали сохранить.

Выбор напитков и закусок обещают в целом оставить прежним, а вот имена на стаканчиках планируют писать не вручную, а с помощью термопечати. Одно из обсуждаемых нововведений — планы продавать алкоголь в нескольких точках. Также пользователи соцсетей спорят, сможет ли Stars Coffe сохранить постоянных клиентов: изменения, произошедшие с "Макдональдсом", который превратился во "Вкусно и точку", пришлись по душе далеко не всем.