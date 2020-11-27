Испанские книготорговцы объединятся против интернет-гигантов

В Мадриде дождь. Непогода наносит очередной удар по кошельку Серхио: до его книжного магазина теперь дойдет еще меньше покупателей, а ведь в результате пандемии его бизнес и так оказался на грани выживания. Самыми тяжелыми для него стали три месяца национального карантина, когда магазин пришлось и вовсе закрыть.

"Конечно, у нас по-прежнему были расходы. Приходилось платить по счетам, за электричество, за аренду помещения. При этом наш доход равнялся нулю", - говорит он.

Главные торговые улицы Мадрида опустели. Покупатели уходят в онлайн.

"Думаю, что владельцы магазинов сегодня переживают очень непростые времена. Онлайн-шоппинг все популярнее. В то же время, некоторые пытаются воспрепятствовать развитию данной тенденции и стараются поддержать таким образом жизнь в своих районах", - отмечает Серхио.

Онлайн-продажи увеличились с начала пандемии на 70%. В Испании доходы крупнейших игроков на рынке, таких как Amazon, выросли в этом году на 69%.

Чтобы хоть как-то противостоять интернет-гигантам, свыше 800 книжных магазинов по всей стране объединились и создали собственную интернет-площадку для продаж в преддверии Рождества. За три недели они приняли почти 5 тысяч заказов.

"Для больших технологических платформ мы лишь еще один ресурс. Мы же хотели бы, чтобы местные книжные магазины могли контролировать доступ к своим данным и управлять пусть и небольшой прибылью", - говорит Хесус Труэба, представитель Конфедерации книготорговцев.

Коронавирус лишил хозяев многие торговые помещения Мадрида. Примерно 10% испанских магазинов не удалось пережить пандемию.

"Улицы, подобные этой, сегодня можно увидеть во всех европейских странах. Магазины розничной торговли закрываются вследствие роста онлайн-продаж. Данная тенденция держится вот уже несколько лет. Пандемия лишь ускорила процесс", - отмечает Хайме Веласкес, корреспондент Euronews.

В эти зимние праздничные дни эксперты ожидают очередного 30-процентного роста онлайн-продаж. Интернет-ритейлеры настаивают на том, что их успехи не убивают малые и средние предприятия, а наоборот помогают им хоть как-то выживать. С начала года испанские компании продали на Amazon около 40 млн своих товаров