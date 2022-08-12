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Деньги

Инфляция: что это такое, что ее вызывает и как с ней бороться?

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 Thomas Duthois
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Что такое инфляция?
Что такое инфляция?   -   Авторское право  Euronews

В июле инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня - 8,9 процента. Это в четыре раза выше, чем за тот же период прошлого года, когда она составила всего 2,2 процента.

По всей Европе стремительно растут цены на продукты питания и бензин.

Эксперты называют пандемия COVID-19 и войну в Украине главными виновниками сложившейся ситуации: нарушение цепочек поставок оказывает огромное давление на услуги и товары повседневного спроса.

Растущая напряженность в связи с нехваткой газа также подливает масла в огонь, особенно с приближением холодного времени года.

Но как работает инфляция? Euronews Next поговорил с французскими экономистами, которые объяснили, что такое инфляция, что ее вызывает и как можно справиться с ситуацией и ее последствиями.

Подробности - в видео на этой странице.