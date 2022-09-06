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мир

Португалия: меры помощи семьям

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 Кнарик Хачатрян
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявляет о мерах по помощи семьям в связи с инфляцией
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявляет о мерах по помощи семьям в связи с инфляцией   -   Авторское право  ANTONIO PEDRO SANTOS/EPA

Самая высокая за последние 30 лет инфляция вынуждает португальцев раскошелиться, и правительство Антониу Кошты не является исключением. Объявленные в понедельник меры поддержки семей были долгожданными, и премьер-министр не стал скрывать, во сколько они обойдутся государственной казне:

"Благодаря ответственному управлению бюджетом мы можем безопасно принять этот новый комплекс мер, который только в этом году будет иметь дополнительные расходы в размере 2,4 млрд  евро, предназначенных исключительно для поддержки семей", - сказал Кошта. Признавая, что помощь необходима, он однако призывает оказывать её ответственно: 

"Очень важно, чтобы нам удалось совместить меры, сделать так, чтобы, помогая в краткосрочной перспективе семьям сохранить покупательную способность, мы не подпитывали инфляционную спираль, в которой с ростом доходов увеличивается денежная масса, что ведёт к дальнейшему росту цен, и тогда завтра мы теряем достигнутое сегодня".

Меры предусматривают выплату 125 евро каждому гражданину с доходом менее 2700 евро в месяц, плюс 50 евро на каждого ребенка-иждивенца, а пенсионеры получат доплату в размере 50% от их пенсии.

Правительство также объявило о намерении снизить налог на электроэнергию с 13% до 6%, но вступление в силу этой меры зависит от голосования в парламенте.

Помимо помощи семьям, планируется и пакет поддержки компаний.