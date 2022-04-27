Греки затянули пояса: в стране самая высокая за 27 лет инфляция

После того как во время финансового кризиса в Греции ей урезали пенсию, Мария Цивита перешла на режим жесткой экономии.

В марте инфляция в стране достигла 27-летнего максимума. И в апреле ситуация вряд ли улучшится. Все это отражается на покупательной способности населения.

"Что сказать о ценах? Вы разве сами не видите? Бардак! Я обошла весь рынок в поисках чего-то дешевого, и ничего не нашла. И так везде. Все дорого, помидоры, например, да вообще все дорого!", — говорит пенсионерка.

Симела Тухтиду, Euronews:

— Для греков это очередной период кардинальных перемен в их повседневной жизни. Пережив двенадцать лет экономического кризиса, а затем и пандемию, в начале 2021 года инфляция двигалась на уровне от отрицательной до нулевой отметки.

Однако с осени 2021 года началась неконтролируемая волна роста цен, которая неуклонно снижает реальные доходы домохозяйств.

Будучи сельскохозяйственной страной, Греция не испытывает дефицита на продовольственных рынках. Здесь изобилие продуктов, поступающих от местных и иностранных фермеров.

Однако возросшие затраты на производство и транспортировку перекладываются на плечи потребителей.

В Греции зафиксирован самый высокий рост цен на электроэнергию и природный газ в Европе и один из самых высоких - на продукты питания.

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