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Миссия "Уэбб": первое "самое четкое изображение" Вселенной с тысячами галактик

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 Euronews
Президент США представляет первый снимок с телескопа "Уэбб"
Президент США представляет первый снимок с телескопа "Уэбб"   -   Авторское право  Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден представил первое полноцветное изображение с космического телескопа "Джеймс Уэбб" в ходе мероприятия в Белом доме.

Сообщается, что это "самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной" на данный момент.

"Тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения "Уэбба", — говорится в сообщении Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США.

Изображение демонстрирует возможности миссии "Уэбб", созданной Европейским космическоим агентством, NASA, Канадским космическим агентством при участии учреждений еще более десяти других стран.

Изображение скопления галактик с телескопа "Джеймс Уэбб" передали Байдену в NASA. 

"Первое изображение с космического телескопа "Уэбб" представляет собой исторический момент для науки и техники. Для астрономии и освоения космоса. А также для Америки и всего человечества", - написал американский президент в Твиттере.

"Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория, телескоп, созданный на замену телескопа "Хаббл".  

"Уэбб" примерно в 100 раз мощнее "Хаббла" и значительно больше. 

Телескоп назван в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба. Работа над проектом, бюджет которого оценивается в $10 млрд, велась с конца 1990-х. Он был запущен в космос в конце 2021 года.

Подробный отчет о работе миссии "Уэбб" с б_о_льшим количеством снимков вы сможете увидеть сегодня во второй половине дня в прямом эфире телеканала Euronews и в наших соцсетях.