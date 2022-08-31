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мир

Новые снимки галактики М74 с телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб"

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 Euronews
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Спиральная галактика Фантом
Спиральная галактика Фантом   -   Авторское право  AFP PHOTO /ESA/WEBB, NASA & CSA, J. LEE AND THE PHANGS-JWST TEAM

Европейское космическое агентство опубликовало новые изображения галактики Фантом в созвездии Рыб, также известной как М74, с космических телескопов "Джеймс Уэбб" и "Хаббл".

M74 – это спиральная галактика, удаленная от планеты Земля на 32 миллиона световых лет. Она состоит примерно из 100 миллиардов звезд.

Галактика была открыта астрономом Пьером Мешеном в 1780 году. В последние два десятилетия в ней были обнаружены три сверхновые: SN 2002ap, SN 2003gd и SN 2013ej.