Новые снимки галактики М74 с телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб"

Европейское космическое агентство опубликовало новые изображения галактики Фантом в созвездии Рыб, также известной как М74, с космических телескопов "Джеймс Уэбб" и "Хаббл".

M74 – это спиральная галактика, удаленная от планеты Земля на 32 миллиона световых лет. Она состоит примерно из 100 миллиардов звезд.

Галактика была открыта астрономом Пьером Мешеном в 1780 году. В последние два десятилетия в ней были обнаружены три сверхновые: SN 2002ap, SN 2003gd и SN 2013ej.