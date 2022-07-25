Первый президент Индии "из племён"

15-м президентом Индии стала Драупади Мурму: в понедельник она принесла присягу. Она принадлежит к народу из так называемых "списочных племён", которые в своё время составляли низшие и неприкасаемые касты. Она стала первым в истории президентом такого происхождения, и кроме того, первой главой государства, которая родилась уже после того, как Индия обрела независимость.

В Индии президент выполняет в основном церемониальную роль, его избирают депутаты парламента страны и законодательных собраний штатов.