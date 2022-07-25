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Индия

Первый президент Индии "из племён"

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Драупади Мурму стала первым президентом Индии "племенного" происхождения
Драупади Мурму стала первым президентом Индии "племенного" происхождения   -   Авторское право  AP/AP

15-м президентом Индии стала Драупади Мурму: в понедельник она принесла присягу. Она принадлежит к народу из так называемых "списочных племён", которые в своё время составляли низшие и неприкасаемые касты. Она стала первым в истории президентом такого происхождения, и кроме того, первой главой государства, которая родилась уже после того, как Индия обрела независимость.

В Индии президент выполняет в основном церемониальную роль, его избирают депутаты парламента страны и законодательных собраний штатов.