16 миллионов за игру: как четверка друзей взломала FIFA

Когда группа друзей поняла, что может взломать алгоритм одной из самых популярных в мире видеоигр, деньги потекли рекой.

В 2013 году 23-летний программист Энтони Кларк и трое его друзей придумали, как заработать капитал на виртуальной валюте, которая используется в игре FIFA от EA SPORTS.

Энтони, которого считают мозговым центром операции, разработал приложение, которое убеждало серверы, что игра завершилась, генерируя выдачу геймерам вознаграждений.

Речь шла о сотнях несыгранных, но заявленных системе матчах в минуту. Огромный приток "монет" подтолкнул друзей к тому, чтобы сбывать выручку геймерам со всего света - уже за вполне реальные деньги. Четверка получила в итоге 16 миллионов долларов.

"Эй, ребята, это незаконно!"

Деятельность Энтони и окружения не осталась незамеченной ФБР. Власти вышли на разработчиков игры Electronic Arts. Федеральный прокурор Брайан По вспоминает: "Наше внимание привлекали суммы, которые выигрывали эти дети. Я не ставил целью отправить их в тюрьму. Я хотел дать понять: "Ребята, это незаконно".

Но была ли операция действительно незаконной? Три приятеля Энтони, включая Итона Звеаре, признали себя виновными, а все заработанные ими деньги были конфискованы. Это позволило троице избежать заключения. Энтони при поддержке адвокатов решил отстаивать свою невиновность, в которой был глубоко убежден. Он пошел в суд, осознавая риск проиграть и оказаться в тюрьме.

И дело было проиграно! Присяжные признали его виновным в мошенничестве.

Последний день рождения

В ожидании приговора суда Энтони отпустили домой, где он отпраздновал свой день рождения, который, как он считал, был последним на свободе. По словам тети Энтони, молодой человек сильно выпил, он также принимал лекарства.

Через пару дней хакер умер во сне; власти назвали причиной случайную передозировку наркотиков.

Спустя годы адвокаты Энтони по-прежнему считают, что их подзащитный не был виновен. Оглядываясь назад, один из юристов Скотт Гилберт говорит: "В конце концов, эти монеты - всего лишь комбинация цифр в компьютере, они несут такой же смысл, как, скажем, цвет футболок игроков. На самом деле всего этого не существует".

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