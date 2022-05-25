ВЭФ в Давосе: бизнесмены хотят инвестировать в Украину

Журналисты Euronews с пристальным вниманием следят за работой Всемирного экономического форума в Давосе, на котором ситуация в Украине стала главной темой.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью Euronews сказала, Евросоюз должен открыть свои двери для стран, которые борются за принципы и ценности ЕС и ответила на вопрос, когда Украина сможет вступить в Европейский Союз.

Наряду с политической поддержкой лидеры бизнес-сообщества Давосе, обсуждают и вопросы экономического спектра. Европейские и американские бизнесмены готовы инвестировать в Украину. Об этом, в частности, говорил Энди Хандер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Бизнесмены из Франции и ОАЭ рассказали Euronews о своих планах в Давосе во время комфортной поездки на шаттле для гостей форума.