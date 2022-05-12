В Саудовской Аравии обсудили будущее авиаперевозок

После двух трудных лет мировая авиационная отрасль объединяет усилия ля решения проблем, связанных с пандемией, и задает вектор будущего развития авиаперевозок. Сверить часы участники сектора смогли в Эр-Рияде, где прошел форум "Авиация будущего"

Открывая мероприятие, министр транспорта и логистики Саудовской Аравии, Салех бин Нассер Аль-Джассер приветствовал свыше 2 тысяч участников слета. "Наш форум - это шанс свести лидеров и всех заинтересованных представителей отрасли, - заявил он. - Собрать их для обсуждения общих проблем, с которыми сталкивается авиация в связи с текущими сложностями - и так вернуть отрасль к нормальной жизни. Форум также дает возможность обсудить долгосрочные вопросы, такие как устойчивое развитие, инновации и технологические достижения".

Форум "Авиация будущего" проводится после очень сложного для сектора постпандемийного года. Недавний опрос, проведенный компанией YouGov в ряде стран, показал: в прошлом году две трети респондентов отказались от перелетов. Согласно исследованию, в нынешнем году путешествовать не собираются от 30 до 46 процентов опрошенных в США, на Ближнем Востоке и Европе. Люди ссылаются на общую неопределенность и сложные санитарные правила при перелетах.

Как летать проще?

На форуме Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) обнародовало свое видение уточненных требований для пассажиров, авиакомпаний и правительств. Проект гармонизации перевозок в постковидный период разработан в партнерстве с Международной организацией гражданской авиации ООН. Странам-участницам предоставят четкий онлайн-ресурс с описанием требований и условий въезда.

Мохаммед Аль Хурайси, вице-президент GACA, поясняет: "Пандемия наглядно показала, насколько разделен мир. Семьи были разлучены, люди перестали путешествовать, аэропорты и границы закрылись. Это помогло понять, что нам нужно оптимизировать международное сотрудничество, гармонизировать требования и правила в сфере воздушных перевозок. Нужна ясность и в отношении того, как мы будем справляться с подобным кризисом, повторись он завтра".

Жан-Марк Бурро из группы Сonsulum Aviation, убежден: "Когда люди испытывают стресс, тревогу, они в путешествие не едут. Мы должны думать о пассажирах и о том, что нам сделать, чтобы придать им уверенности в отношений полетов завтрашнего дня".

Ставка на "зеленое"

В числе основных тем, обсуждавшихся на форуме, была устойчивость. Производители и перевозчики продемонстрировали свою готовность инвестировать в инновации для снижения выбросов углекислого газа и защиты окружающей среды.

Президент Международной организации гражданской авиации Сальваторе Сьяккитано призвал определить темпы декарбонизации отрасли, неизбежного условия для ее дальнейшего развития: "Авиационный сектор не может постоянно постоянно оглядываться назад, он должен смотреть в будущее. Устойчивое развитие - необходимость, мы должны продолжить процесс декарбонизации с четкой целью выйти на определенный индекс через 20 или 30 лет", - отметил он.

С ним согласен Хенрик Хололей, генеральный директор по мобильности и транспорту Еврокомиссии: "Зеленое" топливо - безусловно, будущее авиации. Это важная часть решения проблемы. Но о каком именно "зеленом топливе" идет речь? Вопрос пока открыт. Если авиация не станет более устойчивой, ей просто не позволят развиваться. Думаю, что все игроки в секторе начинают осознавать это и делать больше".

Если авиация не станет более устойчивой, ей просто не позволят развиваться. Думаю, что все игроки в секторе начинают осознавать это и делать больше". Хенрик Хололей, Еврокомиссия.

Рейсов станет больше

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, эти два отрасли могут обеспечить ближневосточным странам 233 миллиарда евро прибыл в текущем году. Прогноз учитывает планы Саудовской Аравии увеличить число рейсов из страны в 250 пунктов назначения с общим охватом в 330 миллионов пассажиров. Задачи обнародованы одновременно с запуском в королевстве новой авиакомпании.

Мохаммед Аль Хурайси, вице-президент GACA, поясняет: "Наша стратегия развития ставит очень амбициозные цели, это и туризм, и решение национальных задач в области транспорта и логистики. Мы собираемся утроить количество пассажиров к 2030 году за счет увеличения пропускной способности, а это возможно с расширением действующих авиакомпаний, развитием связей с большим числом партнеров за рубежом и выводом на рынок нового перевозчика".