Джидда: город современного искусства и древних традиций

В очередном выпуске программы Inspire Saudi мы исследуем оживленный портовый город Джидда в компании людей, определяющих его облик.

"Особенная Джидда"

Именно так называют Джидду город саудиты. Второй по величине город страны является и признанным центром культуры и искусства. Неслучайно именно здесь проходит ежегодная выставка 21.39 Jeddah Arts, организованная Советом по искусству Саудовской Аравии.

Участники девятой экспозиции объединены общей арт-задачей: через свои произведения познакомить зрителя с любимым ими местом. Концепция, которую выражает арабское слово "макан". Художница Луджайн Факера отмечает глобальную перспективу мероприятия: "Это одна из старейших экспозиций страны, - уточняет она. - И она очень коллективна, объединяет художников не только местных, но и со всего мира. Каждый год мероприятие проходит с темой еще более интересной, чем в предыдущий сезон".

Недавно открытый центр Hayy Jameel, по словам куратора, Рахула Гудипуди, "становится своего рода плавильным котлом и одновременно очень личным пространством, где талантливые люди могут вдохновляться друг другом, учиться у более широкого сообщества, будь то давно сформированное саудовское арт-пространство или международная площадка".

Квартал как герой фильма

Район Эль-Балад - "город" в переводе с арабского - считается одним из древнейших мест расселения человека. Сегодня Эль-Балад является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и адресом проведения Международного кинофестиваля Красного моря.

Саудовский кинематографист Лина Малайка сняла здесь свой первый фильм. "В прошлом году я стала сорежиссером фильма Maskoon с моим близким другом Дэвидом Дарком, - рассказала она. - И весь фильм мы снимали в Эль-Баладе. Если вы пройдете по кварталу, то заметите, что это идеальная съемочная площадка. Сюжет нашей картины вращается вокруг Эль-Балада, так вы получаете возможность продемонстрировать красоту нашего искусства и богатство наследия".

Картина была отобрана для кинослета Красного моря. "Я очень горжусь тем, что являюсь саудовским кинематографистом, - говорит Лина - Но это и огромная ответственность. Я должна быть уверена, что создаю динамичные, информативные и продуманные работы, которые действительно представляют меня и мою страну".

На любой вкус

Джидда полна вкусов - от центрального рыбного рынка на набережной до многочисленных фургонов с едой, разбросанных по всему городу. Саудовцы известны своим гостеприимством, и Euronews проверил несколько лучших адресов города.

В меню легендарного среди гурманов ресторана Baeshen рыба представлена во всех видах. Фуд-блогер и фотограф Абудлла Табит рассказывает: "Это самый известный ресторан в Джидде. Кулинария - это вкусовые ощущения, это искусство. Сегодня у нас очень много шеф-поваров, они демонстрируют свой талант, свои блюда, свое обслуживание. Мы принимаем людей со всего мира".

Любому гостю Джидды не обойтись без визита в одну из старейших пекарен страны Forn Al-Shaikh. Здесь ароматный хлеб пекут свыше ста лет.

Сегмент высокой кухни в Джидде также весьма многогранен: шеф-повар Кит Йип задает тон в отмеченном наградами ресторане Shang Palace. Его конек - красочность композиций. "Если ваше блюдо красочно, считайте, вы уже завоевали 30% успеха. 70% приходятся на текстуру, композицию, и, конечно, рецепт блюда. Я использую много ярких элементов на моих тарелках, стремлюсь не только привлечь гурманов, но и привлечь взгляд", - рассказал шеф-повар нашему корреспонденту.