Что ждет Европу завтра

Вторжение России - это, прежде всего, трагедия для народа Украины. Немедленным ответом Европы стало проявление солидарности и помощь беженцам. Теперь, когда цены на продовольствие и энергоносители резко возросли, и когда Европа срочно пытается покончить со своей зависимостью от российских энергоносителей, что это означает для экономики ЕС? Это главный вопрос Брюссельского экономического форума, который состоится в конце этого месяца.

В программе "Реальная экономика" мы поговорим с Гитой Гопинат, которая является вторым человеком в МВФ в Вашингтоне, чтобы получить глобальную перспективу.

Наоми Ллойд, Euronews: "Насколько масштабными будут экономические последствия войны для Европы и что это будет означать для нашей повседневной жизни?"

Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда: "Война в Украине окажет значительное влияние почти на всю Европу. Мы понизили наши прогнозы роста для основных европейских экономик примерно на 1% - теперь мы прогнозируем 3% на этот год. В то же время мы прогнозируем, что инфляция будет значительно выше.

Поэтому самый прямой эффект, влияние которого мы наблюдаем на жизни людей, конечно, за исключением Украины и кризиса беженцев, который происходит там, заключается в том, что цены на сырьевые товары выросли, стоимость энергии значительно увеличилась. И это сказывается на покупательной способности людей. А последствия войны и санкций на данный момент еще не проявились в полной мере".

Наоми Ллойд: "Учитывая все это, какие шаги необходимо предпринять ЕС для обеспечения уверенного экономического восстановления, особенно для молодежи?"

Гита Гопинат: "Период пандемии был особенно тяжелым для молодых людей, а теперь у вас война и высокая неопределенность, которая ее сопровождает. И это оказывает влияние на уверенность. Это влияет на то, как предприятия нанимают сотрудников. И вы можете заметить, что это также может повлиять на молодых работников, которые только выходят на рынок труда.

Поэтому, если говорить о том, что необходимо сделать, мы видим аргументы в пользу оказания целевой поддержки, скажем, в виде денежных выплат домохозяйствам, которые сильно пострадали от роста цен на энергоносители. Важно также инвестировать. Нам нужно, чтобы "зеленый" переход состоялся, и в то же время мы должны уделять внимание энергетической безопасности. Инвестиционный фонд по защите климата также был бы очень полезен".

Гита Гопинат станет одним из многих высокопоставленных докладчиков на Брюссельском экономическом форуме 17 мая. А что именно там обычно происходит?

Брюссельский экономический форум - это место, где высшие руководители, ученые, лидеры гражданского общества и бизнеса обсуждают крупнейшие экономические проблемы Европы. Флагманское экономическое мероприятие ЕС проводится уже более 20 лет.

2022 год - это Европейский год молодежи. Но какое будущее ожидает следующее поколение?

Гийом Дежарден, Euronews: "Чтобы ответить на ваш вопрос, я совершил путешествие в будущее и обратился к молодым экономистам и политикам, которые будут присутствовать на Брюссельском экономическом форуме, чтобы узнать, чего они ждут от будущего.

Первая остановка моего репортажа - Европарламент, где я задал вопрос Кире Мари Петер-Хансен, датчанке, избранной евродепутатом три года назад".

Кире Мари Петер-Хансен, депутат Европарламента: "Я боюсь, что мы не достигнем климатических целей. Боюсь, что мы увидим в Восточной Европе блок, отступающий в демократии и правах человека. И тогда мы столкнемся с проблемами в нашей демократии, мы окажемся в новой холодной войне. Так говорят, но в то же время я очень надеюсь и думаю, что мы сможем справиться со всеми этими кризисами. И наше молодое поколение действительно наполняет меня надеждой".

У каждого поколения свои проблемы, но проблемы поколений Z и Alpha просто колоссальны: финансовый и экономический кризисы 2008 года, пандемия ковида в 2020-м, климатический и экологический кризис, кризис демократии и война в Украине, а также технологическая и цифровая революции, которые перевернут знакомый им мир.

Роксана Михет, профессор финансов, Факультет бизнеса и экономики Университета Лозанны:"Будущее, которое мы получим завтра, будет зависеть от политики, которую мы проводим сегодня, чтобы сбалансировать выгоды и затраты, связанные с цифровой трансформацией. Я думаю, что во всем мире правительства должны быть осторожны в том, как и когда регулировать эти технологии, потому что слишком слабое регулирование может навредить отдельным людям. Но и слишком сильное может нанести им вред, а также помешать экономическому росту".

Гийом Дежарден, Euronews: "Вовлечение двойного перехода - к экологии и цифровым технологиям - является жизненно важным для поколения, родившегося со смартфоном в руках. Но как сделать так, чтобы эти изменения не привели к росту социального неравенства?"

Диего Канциг, кандидат экономических наук, Лондонская школа бизнеса: "Я думаю, что каждый может внести свой вклад, изменив свое поведение, но очевидно, что мы можем сделать лишь не очень многое. Я думаю, что именно политики должны определить рамки, которые позволят нам сократить выбросы углекислого газа и стимулировать изменения в поведении, необходимые для решения этой климатической проблемы. И Европейский Союз делает многое в этом направлении".

Гийом Дежарден, Euronews: "В условиях климатического кризиса, роботизации и угрозы демократии мир стремительно меняется. И поэтому, следующее поколение будет заниматься бизнесом, работать и потреблять совсем не так, как предыдущие. Им придется адаптироваться к новому миру и вместе с тем формировать его по своему вкусу".

Так какую экономику мы передаем следующему поколению? И что нужно сделать сейчас, чтобы убедиться, что она находится в хорошей форме. Мы поговорили с исполнительным вице-президентом и комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом.

Наоми Ллойд:"Какие шаги необходимо предпринять для обеспечения устойчивого восстановления Европы?"

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии: "Прежде всего, очевидно, важно работать над тем, чтобы остановить войну в Украине. Я думаю, что это цель, которую мы само собой должны преследовать. Но также ясно, что чем быстрее мы остановим войну, тем лучше это позволит экономике восстановиться. Важно, чтобы мы укрепили устойчивость европейской экономики, чтобы государства-члены должным образом использовали финансирование, доступное в фонде восстановления и устойчивости. Также очевидно, что мы должны отказаться от зависимости от российского ископаемого топлива".

Наоми Ллойд: "Мы слышали, как евродепутат Кира Петер-Хансен сказала, что она обеспокоена тем, что мы не достигнем климатических целей. Разделяете ли вы это беспокойство?"

Валдис Домбровскис: "Мы четко понимаем, что должны придерживаться курса в отношении наших климатических целей: 55-процентное сокращение к 2030 году и климатическая нейтральность к 2050-му. И я бы сказал, что тот факт, что мы сейчас ускоряемся, уходим от российского ископаемого топлива, не противоречит этому - потому что именно в этом и заключается цель "Зеленой сделки".