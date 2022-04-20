Стажировка за границей как способ борьбы с безработицей

Молодые люди пострадали особенно сильно во время пандемии: они раньше других теряли работу и доходы, а сейчас с трудом пытаются найти себе место на рынке труда. 2022-й объявлен европейским годом молодежи, поэтому мы задаемся вопросом: если это год молодёжи, что́ делается, чтобы помочь обездоленной молодежи получить работу и образование?

Один из способов помочь реализации «Молодежной гарантии» — предложить молодым людям получить трудовой опыт за границей. Эта инициатива называется ALMA. Это аббревиатура из первых букв английских слов Нацелься (Aim), Учись (Learn), Освой (Master), Получи (Achieve). Реализовываться эта инициатива будет во всем ЕС.

Фанни Горэ поехала в Чехию, чтобы узнать, как эта инициатива помогает молодым людям. Она встретилась там с двумя молодыми чешками, только что вернувшимися из двухмесячной стажировки за границей. Они участвовали в программе «Экспедиция Ирландия», рассчитанной на малообеспеченных и безработных людей моложе 30 лет.

Юлия Баштова выросла в приемной семье в довольно тяжелых условиях. По образованию она социальный работник. Но в Ирландии она стажировалась как иллюстратор. Это занятие она считает свои призванием. Полученный там опыт поможет ей в будущем устроиться по профессии на работу в Чехии. Хотя Юлия всё еще остается социальным работником, она надеется когда-то стать иллюстратором.

«Экспедиция Ирландия» — это составная часть европейской инициативы TLN Mobility. Ее суммарный бюджет — 100 млн евро, из которых 70% поступают из европейских социальных фондов. Помощь с профессиональной подготовкой уже получили около 7 тыс. малоимущих молодых людей.

Дениса страдает социофобией, что́ очень сильно отражается на ее жизни. Фанни встретилась с ней в кафе, в котором она работает после возвращения из Ирландии. Поездка в другую страну, постоянное общение там с ранее незнакомыми людьми помогло ей раскрепоститься. Благодаря этому опыту, Дениса улучшила свои отношения с другими людьми. А стажировка помогла ей принять решение остаться работать с альтернативной модой.

В 2019 г. каждый третий молодой человек провел, как минимум, две недели за границей по работе или учебе. Но эта тенденция мало затрагивает малоимущих. По примеру программы TLN Mobility еще один европейский проект, ALMA, должен создать для молодых людей такие же возможности. Участники европейского юношеского форума в Брюсселе напомнили о том, что должно гарантировать успех этого проекта. Цель всех этих программ — помочь каждому молодому человеку найти достойное место на рынке труда.

Появилась новая группа молодых, которая вдруг и неожиданно стала искать работу и возможность продолжать учиться в Европе. Это молодые украинцы, бежавшие от войны, которую Россия ведет в их стране. Европейский союз предоставил им право на работу и учебу, а также объявил о выделении финансирования. Наоми Ллойд поговорила на эту тему с еврокомиссаром по занятости и социальным правам Николасом Шмиттом.

— Как ЕС будет финансировать помощь этим украинцам, желающим найти работу и окончить учебу?

Из неиспользованных фондов регионального развития и социального фонда. Мы говорим государствам-членам: берите эти деньги и используйте их, как считаете нужным, на помощь украинским беженцам. Речь идет о миллиардах евро, которые можно использовать очень быстро. Сейчас мы также работаем над доступом к рынку труда. Мы упрощаем процесс признания их дипломов. Описание этой процедуры мы перевели на украинский язык.

— _У нас теперь также есть эта знаменитая инициатива ALMA. Как она может помочь обездоленным людям?

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Она дает одну вещь, которая очень нужна молодым людям: уверенность в себе. Она дарит им новые возможности, новый шанс открыть для себя что-то новое и стать самостоятельными. Вот это, на мой взгляд, и позволит молодым людям в конце концов устроить свою жизнь и карьеру, найти стабильную работу.

— Высказываются опасения, что участники этой программы, получат только неоплачиваемые стажировки. Как сделать так, чтобы этого не случилось?

Если человек работает, он должен получить социальное обеспечение, которое оплачивается из Европейского социального фонда. И работодатель тоже должен платить этим молодым людям зарплату.