Как россияне будут жить без Instagram?

Вслед за Facebook и Twitter покидает Россию и Instagram C полуночи 14 марта доступ к соцсети на территории страны будет заблокирован.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

После этого Генпрокуратура направила в суд иск о признании корпорации Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ.

Что думают россияне о блокировке одной из самых популярной соцсетей?

— Все же сидят в Инсте [Instagram - прим. ред]. А теперь что мы будем делать? Ну, наверное, ВКонтакте сидеть, в Телеграме... Его же не заблокируют, я думаю!

— Безусловно, есть блогеры, которые на этом зарабатывают. И для них это не очень здорово, может быть это их основной заработок. А для меня, как обычного жителя, это не сильно влияет на то, как я буду себя чувствовать: комфортно или нет.

— Я не думаю, что коммуникация как-то сильно пострадает. Лично мне жалко, что всякие благотворительные организации очень много собирали денег через Instagram.

— Я думаю, ничего глобального, катастофичного не произойдет, потому что для общения всегда есть телефон, поезд, машина. Можно встретиться со своими родственниками, близкими вне Instagram.

— Отключили, значит - надо! Обойдемся без него.

Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также сервисами обмена сообщениями WhatsApp и Messenger от Facebook. Последние два не подпали под санкции Роскомнадзора.

По данным базы данных Statista на ноябрь 2021 года, аудитория Instagram в России оценивается в 61 млн пользователей.

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