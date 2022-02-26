«Если что, вот я в “Телеге»: россияне под угрозой блокировки Facebook и Instagram

В российском сегменте интернета теперь часто можно встретить сообщения: «Если что, вот мой аккаунт в "Телеге"... (российский мессенджер Telegram)». С 25 февраля, когда Роскомнадзор объявил о частичной блокировке сети Facebook, почти каждый российский пользователь счел своим долгом уведомить друзей, где его теперь искать.

На страничках блогеров и медиа-ресурсов все часто появляются посты с рекомендациями по установке VPN и прочими мерами обхода блокировок.

Борис Ильинский - SMM-менеджер и работает в Instagram. Он ведет несколько аккаунтов петербургских компаний в сфере красоты, и для него блокировка Instagram фактически равна потере работы.

«Вчера у нас (в Instagram) была просто мини-паника. Все кидали ссылки на свои телеграм-каналы на всякий случай», - рассказывает он Euronews.

В субботу, по данным сайта Downdetector (отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов), которые цитирует агентство «РИА Новости», жалобы на неполадки в работе социальной сети Instagram стали поступать 26 февраля в 13.19 мск. Большая часть пользователей отмечает некорректную работу приложения Instagram (83%), проблемы с профилем (10%), с веб-сайтом (7%).

«Пока никто толком не понимает, что делать. Для меня блокировка Instagram равна потере работы, Телеграм мне не подходит. Ходят разговоры, что можно будет как-то заходить через VPN, я пока еще не разобрался», - признается 39-летний менеджер.

«Похоже, в любом случае, как раньше уже не будет», - говорит он.

«Пользователи будут ограничены в доступе к информации»

По решению Генпрокуратуры РФ в отношении социальной сети Facebook «принимаются меры частичного ограничения доступа», сообщил накануне Роскомнадзор.

Ведомство заявляет об этом как об ответной мере на ограничения сетью официальных аккаунтов четырех российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Вице-президент компании Meta (которая владеет Facebook и Instagram) по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что российские власти потребовали от американской корпорации прекратить независимый фактчекинг и маркировку контента, опубликованного в соцсети российскими государственными медиа.

Речь идет, в частности, об освещении вторжения российской армии на Украину 24 февраля. Meta отказалась это делать, после чего Роскомнадзор объявил об ограничениях.

Если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат, заявляет российское ведомство, а пользователи Facebook, Instagram и Twitter уже заметили сбои в работе сетей и выражают беспокойство.

Эскперты общественной организации «Роскомсвобода» считают, что при таком быстром развитии ситуации сложно оценить конкретные последствия для российских пользователей.

«Независимо от того, уйдут ли платформы или останутся здесь работать на условиях выполнения требований регуляторов, надзорных и правоохранительных органов, пользователи в любом случае будут ограничены в доступе к информации», - сказал Euronews Никита Истомин, эксперт Роскомсвободы и юрист Digital Rirhts Center.

Несмотря на то, что Роскомсвобода предлагает пользователям в своем телеграм-канале, как минимум пять способов избежания блокировки, в том числе скачивание инструментов по обходу цензуры, браузеров, обеспечивающих конфиденциальность и покупку VPN, Никита Истомин считает, что «обходить блокировки российские граждане будут, но это будет делать меньшинство, так как кто-то просто не пользуется этими ресурсами или для него это не основной способ общения, а для кого-то обходить блокировки сложно».