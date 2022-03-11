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Россия

В России возмущены решением Meta

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В России возмущены решением Meta
Авторское право  AFP

Глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет просит Следственный комитет РФ проверить действия компании Meta на предмет содействия распространению экстремизма.

Ранее Meta временно позволила пользователям Facebook и Instagram использовать так называемый язык ненависти в отношении российских военных. В качестве примера Meta приводит призыв "смерть российским оккупантам"; теперь он не запрещается.

Однако по-прежнему не допускаются призывы к насилию против российских мирных граждан, отмечается в заявлении компании. Четвертого марта Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории

Российской Федерации. К слову, крупнейшая в мире социальная сеть также запрещена в Китае и Северной Корее. На прошлой неделе в России был принят закон, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за распространение информации, направленной на "дискредитацию" российских вооруженных сил.